Polis Eşleri Derneği'nden şehit ailelerine anlamlı etkinlik - Son Dakika
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Polis Eşleri Derneği'nden şehit ailelerine anlamlı etkinlik

23.07.2026 12:42
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Polis Eşleri Derneği tarafından Ankara Emniyet Müdürlüğü Atlı Polis Birliği'nde düzenlenen etkinlikte şehit aileleri ve çocukları bir araya geldi.

Polis Eşleri Derneği tarafından Ankara Emniyet Müdürlüğü Atlı Polis Birliği'nde düzenlenen etkinlikte şehit aileleri ve çocukları bir araya geldi. Çocuklar atlara binerek unutulmaz anlar yaşarken, aileler de keyifli bir gün geçirdi.

Polis Eşleri Derneği, Ankara Emniyet Müdürlüğü Atlı Polis Birliği'nde düzenlediği etkinlikte şehit aileleri ve çocuklarıyla bir araya geldi. Polis Eşleri Derneği Genel Başkanı Fatma Fidan'ın katılımıyla gerçekleştirilen programda, şehit aileleri ve çocukları için çeşitli etkinlikler düzenlendi. Çocuklar atlara binme deneyimi yaşarken, gün boyunca eğlenceli ve unutulmaz anlar yaşadı. Aileler ise sıcak ve samimi bir ortamda bir araya gelerek sohbet etme fırsatı buldu.

Etkinlik boyunca çocukların mutluluğu yüzlere yansırken, aileler de kendileri için hazırlanan bu anlamlı organizasyondan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

"Onların sevinci sevincimiz, hüznü hüznümüzdür"

Programda konuşan Polis Eşleri Derneği Genel Başkanı Fatma Fidan, şehit ailelerinin emanetlerine sahip çıkmanın en büyük sorumlulukları olduğunu vurgulayarak, "Şehit ailelerimiz ve onların kıymetli evlatları bizlere emanettir. Onların sevinci sevincimiz, hüznü hüznümüzdür. Bu çocuklarımızı kendi evlatlarımızdan ayrı görmüyor, her zaman yanlarında olmaya ve ihtiyaç duydukları her anda destek vermeye devam edeceğiz. Polis Eşleri Derneği olarak şehit ailelerimizle gönül bağımızı güçlendiren çalışmaları kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Polis Eşleri Derneği'nden şehit ailelerine anlamlı etkinlik - Son Dakika

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SON DAKİKA: Polis Eşleri Derneği'nden şehit ailelerine anlamlı etkinlik - Son Dakika
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