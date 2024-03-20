Erzincan\'da Şehit Yakınları ve Gaziler Onuruna İftar Programı Düzenlendi

18 Mart Çanakkale Zaferinin 109. yıl dönümü, Şehitleri Anma Günü ve Yaşlılar Haftası münasebetiyle Erzincan Valiliği ev sahipliğinde şehit yakınları, gaziler ve büyükler onuruna iftar programı düzenlendi.
Düzenlenen programa; Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, 3'üncü Ordu Komutanı Korgeneral Veli Tarakcı, 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutan Vekili Tuğgeneral İsmail Yayan, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Erzincan Şehit Aileleri Derneği Başkanı Abdulkadir Zengin, Erzincan Muharip Gaziler Derneği Başkanı Sabri Taş, il protokolü, askeri ve sivil erkan, şehit yakınları, gaziler ve aileleri, ulu çınarlar ve aileleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.
Salona gelişinde tek tek masaları gezerek, misafirlere hoş geldiniz diyen Vali Hamza Aydoğdu, programa katılımlarından dolayı tüm misafirlere teşekkür etti.
Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda hep birlikte iftar edilmesinin ardından Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun ve Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, günün anlam ve önemine binaen yaptıkları konuşmada, Çanakkale Zaferi'nin 109. Yıldönümünü kutlayarak, Çanakkale'yi geçilmez yapan şanlı ecdadımızı ve tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla andılar.
Programda yaptığı konuşmada, şehit yakınları, gaziler ve ulu çınarlar ile bir araya gelmenin ve bu anlamlı buluşmaya ev sahipliği yapmanın gurur ve mutluluğunu yaşadığını ifade ederek Vali Hamza Aydoğdu; "Ramazan ayının bu mübarek günlerinde merhametin ve dayanışmanın simgeleştiği bu kutsal zaman diliminde siz değerli misafirlerimizle aynı sofrayı paylaşmak, iftarımızı birlikte açmak bizlere ayrı bir mutluluk ve şeref veriyor.
Yardımlaşmanın ve dayanışmanın kelimelerle ifade edilmeyip, somut bir şekilde yaşandığı, milletimizin güzide hasletlerinin sergilendiği müstesna bir zaman dilimi olan, bu mübarek Ramazan ayında sizlerle beraber olmanın onur ve gururunu yaşıyoruz.
Konuşmasının devamında peygamberlik makamından sonra en yüce makamın şehitlik makamı olduğunu ifade eden Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, "Bin yıldır İslamiyet'e bayraktarlık yapan necip Türk Milleti için en büyük şereflerden birisi şehitlik makamıdır. Çünkü şehitlik ve gazilik, sıradan ünvanlar değil, hayatınızı ve kanınızı bu topraklar için akıtmış olmanın, inanç ve cesaretin en yüksek mertebesidir. Bu mertebeye ulaşmak, hem Allah katında hem de milletimizin gönlünde büyük bir şereftir. Devlet olarak, şehitlerimizin emanetlerine, kıymetli ailelerine ve gazilerimize sahip çıkmak, onların yanında olmak bizim en önemli vazifemizdir." dedi.
Vali Aydoğdu, konuşmasının sonunda "Bu cennet toprakları bizlere vatan kılan, al bayrağımızın altında huzur ve güven içerisinde yaşamamızı sağlayan başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm kahramanlarımızı, aziz şehitlerimizi kahraman gazilerimizi ve ulu çınarlarımızı saygıyla minnetle ve rahmetle yad ediyoruz." dedi.
Yapılan konuşmaların ardından İl Müftüsü Muharrem Gül tarafından yapılan duadan sonra Vali Aydoğdu ve beraberindeki protokol üyeleri misafirleri uğurladılar. - ERZİNCAN
Son Dakika › Yerel › Erzincan'da Şehit Yakınları ve Gaziler Onuruna İftar Programı Düzenlendi - Son Dakika
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