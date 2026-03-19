Üye Girişi
Son Dakika Logo

Şehit aileleri ve gaziler iftar sofrasında buluştular

19.03.2026 10:09  Güncelleme: 10:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'un Oltu ilçesinde şehit aileleri ve gaziler onuruna iftar programı düzenlendi.

Erzurum'un Oltu ilçesinde şehit aileleri ve gaziler onuruna iftar programı düzenlendi. Oltu Kaymakamlığı tarafından organize edilen program, Oltu Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

Programa Oltu Kaymakamı Mustafa Çelik başta olmak üzere ilçe protokolü ile çok sayıda şehit yakını ve gazi katıldı. Kaymakam Çelik, iftar programında masaları tek tek giderek şehit aileleri ve gazilerle yakından ilgilendi, sohbet etti. İftar sonrası konuşan Kaymakam Çelik, şehit ve gazilerin fedakarlıklarının hiçbir şekilde karşılığının ödenemeyeceğini vurgulayarak, "Şehit ve gaziler nezdinde tüm Oltulu hemşerilerimizin Ramazan Bayramı'nı gönülden tebrik ediyorum. Bu mübarek ayın ülkemiz, milletimiz ve tüm İslam alemi için hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.

Şehit ailelerine hitaben konuşmasını sürdüren Çelik, "Sizler en kıymetli varlıklarınızı bu vatan uğruna feda ettiniz. Bunun dünyada bir karşılığı yoktur. Yapılan bu fedakarlıklar bizim varlık sebebimizdir. Sizlere olan minnet borcumuzu ne yapsak ödeyemeyiz" ifadelerini kullandı.

Programa Garnizon Komutan Vekili Tank Yüzbaşı Zekeriya Sayın, Oltu Belediye Başkan Yardımcısı Nuhan Çiçek, İlçe Emniyet Müdürü Turgay Kahraman, Jandarma Komutanı Üsteğmen Fatih Kılınboz, AK Parti İlçe Başkanı Burtay Oğuz Yavuz ve MHP İlçe Başkanı Vedat Sağlam da katıldı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2026 10:43:36. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.