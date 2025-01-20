Şehit aileleri ve gazilerden 'Terörsüz Türkiye" desteği - Son Dakika
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Şehit aileleri ve gazilerden 'Terörsüz Türkiye" desteği

Şehit aileleri ve gazilerden \'Terörsüz Türkiye" desteği

Ankara'da bir araya gelen şehit aileleri ve gaziler terörü lanetledi.

20.01.2025 17:19
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Ankara'da bir araya gelen şehit aileleri ve gaziler terörü lanetledi. Gazi Lokman Aylar, "Terörsüz Türkiye projesini baltalamak isteyenler bilsinler ki biz bu oyunu bozarız" dedi.

Ankara'da şehit aileleri ve gazilerle bir araya gelen Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Genel Başkanı Gazi Lokman Aylar, "Terörsüz Türkiye" başlığıyla gündemdeki konulara dair basın açıklaması gerçekleştirdi.

"Teröristler ya silahlarını gömecek ya da silahlarıyla toprağa gömülecekler"

Grup adına konuşan Genel Başkan Aylar, bazı STK temsilcilerinin "Bebek katili TBMM çatısı altına gelecek" gibi söylemlerle şehit ailelerini ve gazileri sokağa dökmeye çalıştıklarını iddia ederek, "Bunların arkasında hangi ihanet şebekelerinin ve oluşumların olduğunu gayet iyi biliyoruz ve takipçisi olacağız. Cumhurbaşkanımızın dile getirdiği gibi teröristler ya silahlarını gömecek ya da silahlarıyla toprağa gömülecekler" diye konuştu.

"Terörsüz Türkiye projesini baltalamak isteyenler bilsinler ki biz bu oyunu bozarız"

Türkiye'nin teröristlerle masaya oturmayacağını, pazarlık yapmayacağını ve taviz vermeyeceğini söyleyen Gazi Aylar, "Son günlerdeki terörsüz Türkiye çalışmasında net bir ifade söz konusu, hiçbir şart olmadan terör örgütü kendini lağvedecek. Bundan başka her türlü söylem ve iddia ancak komplo teorisidir ve bu yalanların tek amacı vardır; milli hassasiyetleri söz konusu olan insanlarımızı provokasyon yoluyla devletle karşı karşıya getirmektir. Terörsüz Türkiye projesini baltalamak isteyenler bilsinler ki biz bu oyunu bozarız ve asla böyle bir hain plana geçit vermeyiz" ifadelerini kullandı.

"Sadece silahlar gömülsün, bir daha ortaya çıkmayacak şekilde yok olsun"

"Silahın, öldürmenin ve savaşın sonu yok" diyen Aylar, sözlerine şöyle devam etti:

"Sadece 'silahlar gömülsün' demiyorum başka bir şey daha söylüyorum, 'bir daha ortaya çıkmayacak şekilde yok olsun'. Bu konuda hem devletimiz hem milletimiz kesin kararlıdır. Örgüt silahlarını sonsuza kadar gömecek, gittikleri yolun yol olmadığını söyleyerek kendisini feshedecektir. Bu milletin vicdanında ve bu devletin nazarında başka türlü aklanma olmaz, olamaz." - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Şehit aileleri ve gazilerden 'Terörsüz Türkiye' desteği - Son Dakika


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