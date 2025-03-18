Şehit aileleri ve gazilere Devlet Övünç Madalyası - Son Dakika
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Şehit aileleri ve gazilere Devlet Övünç Madalyası

Şehit aileleri ve gazilere Devlet Övünç Madalyası

18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Zaferi'nin 110. yıl dönümü nedeniyle İzmir'de, 13'ü gazi ve 12'si şehit yakını olmak üzere 25 hak sahibine Devlet Övünç Madalyası Rozet ve Beratı verildi.

18.03.2025 16:01  Güncelleme: 16:04
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18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Zaferi'nin 110. yıl dönümü nedeniyle İzmir'de, 13'ü gazi ve 12'si şehit yakını olmak üzere 25 hak sahibine Devlet Övünç Madalyası Rozet ve Beratı verildi.

18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Zaferi'nin 110'uncu yıl dönümü dolayısıyla, İzmir İktisat Kongre Merkezi'nde Devlet Övünç Madalyası Rozet ve Beratı Tevcih Töreni düzenlendi. Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Ardından şehitleri anlatan barkovizyon gösterimi yapıldı. Daha sonra, İzmir Valisi Süleyman Elban tarafından 13 gazi ve 12 şehit yakını olmak üzere 25 hak sahibine Devlet Övünç Madalyası Rozet ve Beratı takdim edildi.

Törende konuşan Vali Süleyman Elban, "Şehitlik ve gazilik çok kutsal bir mevkiidir. Bunun karşılığını ödeyebilmemiz mümkün değildir. Sizinle ne kadar gurur duysak azdır. Madalya ve beratı milletin yüce gönlünden gelerek sizlere tevcih etmek istiyoruz. Milletimiz, vatanı, milleti ve kutsal değerleri söz konusu olduğunda, yaşına, cinsiyetine, eğitimine bakmaksızın her daim vatan görevine hazırdır. Bunun sonunda şehitlik ve gazilik olduğunu elbette bilir. Şehitliğin sonunda da ölümle sonuçlanmadığını ve Allah katında onların diri olduğunu bilir. Onların fedakarlığını ve kahramanlığını hiçbir zaman unutmayacağız. Rabbim bu ülke için canını vermiş tüm şehitlerimize rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun" diye konuştu.

Törene, İzmir Valisi Süleyman Elban, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral İrfan Özsert, İzmir İl Emniyet Müdürü Celal Sel, İzmir İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Metin Düz, Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanı Tuğamiral Tayfun Paşaoğlu, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, üniversite rektörleri, siyasi partilerin il başkanları, ilçe kaymakamları, gaziler ile şehit ve gazi yakınları katıldı.

Program, toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Şehit aileleri ve gazilere Devlet Övünç Madalyası - Son Dakika

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