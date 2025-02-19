Şehit Aileleri ve Gazilere Destek Toplantısı - Son Dakika
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Şehit Aileleri ve Gazilere Destek Toplantısı

Şehit Aileleri ve Gazilere Destek Toplantısı

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimler Derneği Manisa Şube Başkanı Gazi Yusuf Kıyışkan, Turgutlu İrtibat Bürosunda düzenlediği toplantıda Turgutlulu şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi.

19.02.2025 15:02
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Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimler Derneği Manisa Şube Başkanı Gazi Yusuf Kıyışkan, Turgutlu İrtibat Bürosunda düzenlediği toplantıda Turgutlulu şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi. Başkan Kıyışkan, derneğe daha önce üye olmayan yaklaşık 15 şehit ailesi ve gazi de üyelik başvurusunda bulunarak ailenin bir parçası olmak istediğini belirtti.

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimler Derneği Manisa Şube Başkanı Gazi Yusuf Kıyışkan, Turgutlu ziyaretinde şehit aileleri ve gazilere yönelik yapılan çalışma ve projeler hakkında bilgilendirmede bulunarak, şehit yakınları ve gazilerin talepleri ve önerileri dinlendi, çözüm noktasında görüş alışverişinde bulunuldu.

Dernek Başkanı Gazi Yusuf Kıyışkan, şehitlerin ve gazilerin hatıralarını yaşatmak adına elinden gelen tüm gayreti ve çabayı göstereceğini belirterek, "Sizlerle böyle kıymetli bir ailenin üyesi olmaktan büyük onur ve mutluluk duymaktayım. Aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin hatıralarını her zaman yaşatmak için sizinle birlikte var gücümle çalışacağım. Biz çok özel ve kıymetli bir aileyiz. Her daim bir arada, bir bütün olarak bulunmalıyız. Vatanımızın birlik ve bütünlüğü için, toplumumuzun çimentosu olan aziz şehitlerimizin ve gazilerimizin hatıralarını milletimize anlatmalıyız," dedi.

Başkan Kıyışkan, konuşmasında, dernek üyelerinin ve şehit ailelerinin değerlerinin korunmasına dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizerek, "Hepimiz derneğimiz çatısı altında bu maneviyata hizmet etmeliyiz. Unutmayalım ki, bizi en iyi bizler anlarız. Şehit ailesin evladının acısının bir an bile dinmediğini ancak bir şehit ailesi anlar. Bir gazinin protez olan ayağının şişip proteze girmediği günleri yaşadıkları sağlık sorunlarını yine aynı acıyı çeken gaziler anlar," şeklinde konuştu.

Başkan Kıyışkan sözlerine şu şekilde devam etti: "Unutmayarak ve unutturmayarak, ülkemizin birlik ve bütünlüğü için, sevdiklerinden ve canlarından vazgeçen aziz şehitlerimizin olduğunu ve kahraman gazilerimizin olduğunu hatırlatmalı ve üzerimize düşen görevleri en güzel şekilde yerine getirmeliyiz. Bugün gazi olduysak, ülkemize, vatanımıza hizmetten geri durmamalıyız. Şehit ailesi olduysak, aziz şehitlerimizin bizlere emanet ettiği vatanımıza hizmet etmeye devam etmeliyiz."

Toplantının sonunda Başkan Gazi Yusuf Kıyışkan, katılımlarından dolayı herkese teşekkür ederek, "Kendimi çok şanslı hissediyorum, sizin gibi onurlu ve güzel bir aileye sahip olduğum için. Allah, birlik ve beraberliğimize zeval vermesin. Allah'ın izniyle hep birlikte vatanımıza ve milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz, ta ki son nefesimize kadar." diyerek konuşmasını sonlandırdı. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Şehit Aileleri ve Gazilere Destek Toplantısı - Son Dakika


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