Şehit aileleri ve gazilerin Çanakkale çıkarması - Son Dakika
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Şehit aileleri ve gazilerin Çanakkale çıkarması

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Şehit aileleri ve gazilerin Çanakkale çıkarması
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Bursa’da Anadolu Şehit Aileleri Gazileri ve Güvenlik Korucuları Vakfı (AŞAV) Bursa ve İstanbul şubeleri tarafından yaklaşık 50 şehit ailesi ve gazi için Çanakkale ve Gökçeada’yı kapsayan 3 günlük gezi programı düzenlendi.

Bursa'da Anadolu Şehit Aileleri Gazileri ve Güvenlik Korucuları Vakfı (AŞAV) Bursa ve İstanbul şubeleri tarafından yaklaşık 50 şehit ailesi ve gazi için Çanakkale ve Gökçeada'yı kapsayan 3 günlük gezi programı düzenlendi.

Bursa ve İstanbul şubelerinin ortaklaşa düzenlediği program kapsamında şehit aileleri ve gaziler, Çanakkale ve Gökçeada'yı ziyaret etti. Katılımcılar, Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı tarihi alanları gezip şehitliklerde dua etti.

Geziye ilişkin değerlendirmede bulunan AŞAV Bursa Şube Başkanı Mehmet Akar ve İstanbul Şube Başkanı Muhammet Koç, programın şehit aileleri ve gaziler açısından büyük anlam taşıdığını belirtti. Akar ve Koç, Çanakkale ve Gökçeada'da üç gün boyunca tarihe tanıklık ettiklerini ifade etti.

Akar ve Koç yaptıkları ortak açıklamada, "Bu gezi bizim için şehit ailelerimiz ve gazilerimiz için çok anlam ifade ediyor. Ülkemizin tarihinde bir dönüm noktası olan Çanakkale'de ve Gökçeada'da üç gün boyunca kahramanca yazılan destana şahit olduk. Şehit ailelerimiz ile birlikte dünyaya varlığımızı ispatlayan kahraman ecdadımızı ve aziz şehitlerimizi ziyaret ederek duygu dolu bir zaman yolculuğu yaptık" dedi.

"Vatanımızın her karışında aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin hatırası var" diyen Akar ve Koç, "Bizler AŞAV olarak bu vatan için şehadet makamına ulaşan şehitlerimizin emanetleri ve kahraman gazilerimiz için ömrümüzün sonuna kadar mücadele edeceğiz. Onların yanında ve hizmetinde olacağız" ifadelerini kullandı.

AŞAV yöneticileri, program kapsamında kendilerini ağırlayan vakfın Onursal Başkanı Bülent Ayli ile Çanakkale Şube Başkanı Emine Kızılay'a teşekkür etti.

Kaynak: İHA
ÇanakkaleGökçeadaİstanbulBursaYerelSon Dakika

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