Şehit ailesi, gazi ve asırlık çınarı evlerine konuk oldular - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Şehit ailesi, gazi ve asırlık çınarı evlerine konuk oldular

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şehit ailesi, gazi ve asırlık çınarı evlerine konuk oldular
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum Valisi Aydın Baruş, Karaçoban ilçesinde gerçekleştirdiği ziyaretler kapsamında şehit ailesi, gazi ve asırlık çınarları evlerinde ziyaret ederek gönülleri fethetti.

Erzurum Valisi Aydın Baruş, Karaçoban ilçesinde gerçekleştirdiği ziyaretler kapsamında şehit ailesi, gazi ve asırlık çınarları evlerinde ziyaret ederek gönülleri fethetti.

Erzurum Valisi Aydın Baruş, ilçe gezileri ve saha incelemeleri doğrultusunda Karaçoban ilçesinde bir dizi temasta bulundu. İlçe programı dahilinde vatandaşlarla bir araya gelen Vali Baruş, ilk olarak Karaçoban'da ikamet eden 97 yaşındaki Fazile Demir'i evinde ziyaret etti. Yaşlı kadının elini öperek hal ve hatırını soran Vali Baruş, Demir ile yakından ilgilenerek hayır duasını aldı.

Vali Baruş ve beraberindeki heyet, daha sonra vatan savunmasında canını feda eden Şehit Jandarma Er Recep Beycur'un ailesini ziyaret etti. Şehidin ailesiyle bir süre hasbihal eden ve acılarını paylaşan Vali Baruş, ardından Kıbrıs Gazisi Kıyasettin Uğan'ın konuğu oldu. Gazi Uğan ile sıcak bir sohbet gerçekleştiren Baruş, devletin her zaman kahraman gazilerin ve aziz şehitlerin emanetlerinin yanında olduğunu vurguladı.

Ziyaretler esnasında şehit aileleri ve gazilerin kendileri için çok kıymetli olduğunu ifade eden Vali Aydın Baruş, devletin tüm imkanlarıyla her zaman yanlarında olduklarını belirterek ailelere sağlık, afiyet ve huzur dolu temennilerde bulundu.

Karaçoban ilçesindeki bu anlamlı ziyaret programında Vali Aydın Baruş'a; Karaçoban Kaymakamı Ali İhsan Selimoğlu, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Cengiz Yıldız ve İl Emniyet Müdürü Mahmut Ay da eşlik etti.

Kaynak: İHA
Erzurum ValiliğiKaraçobanAydınYerelSon Dakika

Fon soruşturmasında Neslihan Mumcu için mali tedbir kararı Fon soruşturmasında Neslihan Mumcu için mali tedbir kararı
Arda Güler’den Valencia’ya şık gol Son 6 maçta inanılmaz performans Arda Güler'den Valencia'ya şık gol! Son 6 maçta inanılmaz performans
Bodrum’da işletme çalışanı 17 yaşındaki gence turist saldırısı: Kalbi durdu, yaşam savaşı veriyor Bodrum'da işletme çalışanı 17 yaşındaki gence turist saldırısı: Kalbi durdu, yaşam savaşı veriyor
İpek Yolu’nda feci kaza: Lastiği patlayan araç üst geçide saplandı, 2 kişi öldü İpek Yolu'nda feci kaza: Lastiği patlayan araç üst geçide saplandı, 2 kişi öldü
Taner Yıldız’dan fon iddialarına yanıt: Gerçek dışı, yalan ve iftira Taner Yıldız’dan fon iddialarına yanıt: Gerçek dışı, yalan ve iftira
Aşkına karşılık vermeyen genç kızı öldürüp cesedini köpeklere yedirdi Aşkına karşılık vermeyen genç kızı öldürüp cesedini köpeklere yedirdi
10:46
Suudi Arabistan’da füze alarmı Riyad’a fırlatılan 2 balistik füze imha edildi
Suudi Arabistan'da füze alarmı! Riyad'a fırlatılan 2 balistik füze imha edildi
10:31
Yeni Parti’de genel başkanlık ön seçimi başladı Özgür Özel oyunu kullandı
Yeni Parti'de genel başkanlık ön seçimi başladı! Özgür Özel oyunu kullandı
09:45
Nedensiz silahlı saldırı, uyuşturucu imalathanesini ortaya çıkardı O anlar kamerada
Nedensiz silahlı saldırı, uyuşturucu imalathanesini ortaya çıkardı! O anlar kamerada
09:36
Bakan Işıkhan duyurdu Tüm emeklileri kapsayan düzenleme geliyor
Bakan Işıkhan duyurdu! Tüm emeklileri kapsayan düzenleme geliyor
09:02
500 günlük istismar kabusunu bir oyun bitirdi
500 günlük istismar kabusunu bir oyun bitirdi
08:45
Şarkıcı Alihan slime yayını açtı Yanlış hediye gönderenleri fena azarladı
Şarkıcı Alihan slime yayını açtı! Yanlış hediye gönderenleri fena azarladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2026 11:04:41. #7.12#
SON DAKİKA: Şehit ailesi, gazi ve asırlık çınarı evlerine konuk oldular - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android