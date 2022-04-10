Şehit ailesine anlamlı ziyaret - Son Dakika
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Şehit ailesine anlamlı ziyaret

10.04.2022 01:13
Şehit ailesine anlamlı ziyaret

Bitlis'in Tatvan İlçesi 10. Komando Tugayı Komutan Vekili Topçu Kurmay Albay Üzeyir Durmuş iftarını evlerine konuk olduğu Şırnak'ın Silopi ilçesinde vatani görevini yaparken şehit olan Piyade Er Ömer Yalçın'ın ailesiyle birlikte açtı.

Bitlis'in Tatvan İlçesi 10. Komando Tugayı Komutan Vekili Topçu Kurmay Albay Üzeyir Durmuş iftarını evlerine konuk olduğu Şırnak'ın Silopi ilçesinde vatani görevini yaparken şehit olan Piyade Er Ömer Yalçın'ın ailesiyle birlikte açtı.

Ailesi ve Tatvan Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği Başkanı Yafes Akkaya ile birlikte ilçe merkezinde ikamet eden Şehit Piyade Er Ömer Yalçın'ın evini ziyaret eden Tugay Komutanı Vekili Topçu Kurmay Albay Üzeyir Durmuş, hem şehidin ailesiyle sohbet etti hem de aynı sofrada iftarını açtı.

Kendilerini iftar sofralarında konuk eden şehidin ailesine teşekkürlerini ileten Topçu Kurmay Albay Üzeyir Durmuş, ziyaret vesilesiyle şehidimizi rahmetle anarak, her hangi bir ihtiyaçları olması durumunda kapılarının kendilerine sonuna kadar açık olduğunu ifade etti.

Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren Şehit Ömer Yalçın'ın ailesi ise ilgi ve alakadan ötürü teşekkürlerini iletti. - BİTLİS

Şehit ailesine anlamlı ziyaret

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Ömer Yalçın, Tatvan, Albay, Şehit, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Şehit ailesine anlamlı ziyaret - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şehit ailesine anlamlı ziyaret - Son Dakika
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