Şehit annelerinin evlat özlemi yürekleri dağladı: Fotoğraflarına bakıp dua ettiler

Üye Girişi
Son Dakika Logo

17.03.2026 20:01  Güncelleme: 20:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırıkkale'de açılışı yapılan Şehitler Anıtı'nı ziyaret eden şehit anneleri, evlatlarının fotoğraflarının bulunduğu bölüme karanfiller bırakarak gözyaşlarıyla dua etti. Şehit polis memuru Emrah Pekdoğan'ın annesi Narişen Pekdoğan, "Bazen fotoğrafına bakınca sanki bayramda gelip 'anne, elini öpeyim' diyecek gibi bakıyor bana" sözleriyle yürekleri dağladı.

Kırıkkale Belediyesi tarafından şehitlerin hatıralarını yaşatmak amacıyla yaptırılan "Şehitler Anıtı"nın açılışı törenle gerçekleştirildi. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı. Duygu dolu anların yaşandığı törende şehit anneleri, evlatlarının fotoğraflarının bulunduğu bölüme karanfil bıraktı. Fotoğrafların başında dua eden şehit aileleri gözyaşlarını tutamadı. Alandaki vatandaşlar da şehit ailelerinin acısını paylaşarak dua etti.

Belediye Başkanı Ahmet Önal, törende yaptığı açıklamada anıtın yalnızca bir yapı olmadığını söyledi. Önal, bu anıtın vatan için can veren kahramanların hatırasını gelecek nesillere taşıyacak önemli bir sembol olduğunu ifade etti. Başkan Önal, "Bugün burada, Kırıkkale'nin kentsel hafızasına sadece bir anıt değil; bu toprakların varlık sebebi olan ve bir varlık mührü olarak gördüğümüz Şehitler Anıtı'nın açılışını gerçekleştiriyoruz. Bu eser, vatanın mukaddesatını canından aziz bilen kahramanlarımıza duyduğumuz minnetin somut bir tezahürüdür. İnşa ettiğimiz bu anıt sadece bir mimari proje değil, şehitlerimizin aziz hatırasını istikbale taşıyacak ebedi bir nöbet kulesidir" dedi.

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Musa Saydam'ın annesi Elfet Saydam da, "Elimizden bir şey gelmiyor. Sadece ağlıyoruz. Gözyaşı var, sabır var. Rabbim sabır veriyor. Allah razı olsun burayı yapanlardan. Hatırlamaları yeter. Şehitlerimiz için ne yapsak az. Çünkü onlar vatan için canlarını, kanlarını feda etti. 'Çocuğum var' demedi, 'ailem var' demedi. Ama vatan için bayrak için değer" diyerek duygularını paylaştı.

Şehit polis memuru Emrah Pekdoğan'ın annesi Narişen Pekdoğan ise anıtın şehir içinde yapılmasının anlamlı olduğunu belirtti. Pekdoğan, "Kabrine gidemediğimiz zaman gelip ziyaret edebileceğimiz bir yer oldu. Emeği geçenlerden Allah razı olsun, başta Ahmet Başkanım olmak üzere. Şehitlerimizi unutmadıklarını görmek bizi mutlu ediyor. Bazen fotoğrafına bakınca sanki bayramda gelip 'anne, elini öpeyim' diyecek gibi bakıyor bana" diye konuştu.

Şehit Piyade Uzman Onbaşı Davut Özcan'ın annesi Sultan Özcan da yapılan anıt için teşekkür ederek, "Başkanımıza teşekkür ediyorum. Şehitlerimizi unutmadığı için Allah razı olsun. O bayramlarda bize gelirdi, şimdi biz ona geliyoruz" ifadelerini kullandı.

Şehit Astsubay Başçavuş Sadık Güllü'nün annesi Zeynep Güllü ise anıtın kendileri için büyük anlam taşıdığını dile getirdi. Güllü, "Oğlum 2011'de şehit oldu. Daha önce böyle bir anı olmadı. Çok sevindim. Allah razı olsun Ahmet Başkanımızdan" şeklinde konuştu.

Programa Vali Yardımcıları Ahmet Sait Kurnaz ve Recep Yüksel, Garnizon ve Mühimmat Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, protokol üyeleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, şehit yakınları ve gaziler ile vatandaşlar katıldı. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2026 20:29:00. #7.13#
SON DAKİKA: Şehit annelerinin evlat özlemi yürekleri dağladı: Fotoğraflarına bakıp dua ettiler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.