Şehit annesi: "Benim oğlum burada yatarken Anneler Günü gelmiş neyimize bizim"
Şehit annesi: "Benim oğlum burada yatarken Anneler Günü gelmiş neyimize bizim"

Şehit annesi: "Benim oğlum burada yatarken Anneler Günü gelmiş neyimize bizim"
10.05.2026 10:10
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 2016 yılında PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı el yapımı patlayıcının askeri aracın geçişi sırasında infilak ettirilmesi sonucu şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Orçun Kubat'ın annesi Şükriye Kubat, "Acısı ilk günkü gibi.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 2016 yılında PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı el yapımı patlayıcının askeri aracın geçişi sırasında infilak ettirilmesi sonucu şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Orçun Kubat'ın annesi Şükriye Kubat, "Acısı ilk günkü gibi. Benim oğlum burada yatarken Anneler Günü gelmiş neyimize bizim? Anneler Günü'nde acılarımız daha çok depreşiyor" diyerek gözyaşlarına hakim olamadı.

Şehit annesi Şükriye Kubat, Anneler Günü'nde oğlunun Adana Asri Mezarlığı Şehitliği'ndeki kabrini ziyaret etti. Oğlunun mezarı başında dua eden anne Kubat, mezar taşındaki fotoğrafını sevip uzun süre gözyaşı döktü.

2016 yılında Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde şehit olan oğlunun acısının yıllardır dinmediğini söyleyen anne Kubat, "2016 yılında Yüksekova'da şehit oldu. Acısı aynı, ilk günkü gibi; değişen bir şey yok. Anneler Günü ama çok buruk geçiyor. Her anımda onun yokluğunu hissediyorum" dedi.

Anneler Günü'nde oğlunun kendisine sürpriz hediyeler gönderdiğini anlatan acılı anne, "Anneler Günü'nde internetten hediye gönderip sürpriz yapardı. Bütün annelerin günü kutlu olsun ancak şehit annelerinin günü pek kutlu değil. Anneler Günü'nde acılarımız daha çok depreşiyor" ifadelerini kullandı.

Oğlunun nişanlandıktan kısa süre sonra şehit düştüğünü belirten Şükriye Kubat, "Nişanlanıp gitmişti, aradan 2 ay geçmedi; şehit oldu" diyerek mezar başında gözyaşı döktü. - ADANA

Kaynak: İHA

Güvenlik, Terör, Yerel, Son Dakika

