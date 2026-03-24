Şehit annesine anlamlı ziyaret

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde protokol, Şehit Sedat Çakır'ın annesini ziyaret etti.

İlçe Kaymakamı Muhammet Mustafa Kara ve Belediye Başkanı Zekiye Tekin, 1989 yılında Tunceli'de vatani görevini yaparken şehit düşen Sedat Çakır'ın kıymetli annesi Refiye Çakır'ı Sarıdayı Köyü'ndeki evinde ziyaret etti. Duygu dolu anların yaşandığı ziyarette şehit annesi Refiye Çakır'a devletin her zaman şehit ailelerinin yanında olduğu bir kez daha vurgulandı. Samimi sohbetlerin gerçekleştiği buluşmada, şehit annesinin hal ve hatırı sorularak her türlü ihtiyaç konusunda destek mesajı verildi. - BİLECİK