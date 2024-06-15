Şehit annesinin gözyaşlarına yürek dayanmadı: Jandarma personeli 'Ben senin oğlunum' diyerek teselli etti

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Kırıkkale'de, Kurban Bayramı arefesinde şehitlikte düzenlenen programda duygusal anlar yaşandı. Şehit annesi, oğlunun mezarı başında gözyaşlarını tutamayıp hüzne boğuldu. Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Emrah Yiğit de şehit annesi Türker'in yanına gelerek, "Ben senin oğlunum" sözleriyle teselli etmeye çalıştı. Bir vatandaş da şehit mezarının başına gelerek hem şehitler için hem de Filistin'de yaşanan zulmün son bulması için dua etti.

Kırıkkale'de, Kurban Bayramı arefesi dolayısıyla düzenlenen şehitlik ziyaretinde duygusal anlar yaşandı. Valilik tarafından organize edilen programa Vali Mehmet Makas, Belediye Başkanı Ahmet Önal, AK Parti Milletvekili Mustafa Kaplan ve il protokolü katıldı. Ziyaret programında, Kur'an-ı Kerim okunarak dualar edildi, şehit mezarlarına karanfiller bırakıldı.

Şehit annesinin gözyaşlarına yürek dayanmadı

Şehit Uzman Çavuş Mehmet Türker'in annesi Hatice Türker, oğlunun mezarı başında gözyaşlarına hakim olamadı. Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Emrah Yiğit, "Ben senin oğlunum" diyerek şehit annesi Türker'i teselli etti. Bir başka şehit annesi de "Askerimiz, polisimiz var" sözleriyle Türker'e moral vermeye çalıştı. Şehit annelerinin birbirine destek olması, duygusal anlar yaşattı.

"Ya Rabbim, orada mücadele veren kardeşlerimize yardım et"

Şehit Astsubay Bahtiyar Ceylan'ın mezarı başına gelen bir vatandaş da Filistin'de yaşanan zulmün son bulması için şu şekilde dua etti:

"Bütün dünya seyrediyor ya Rabbim. Dünya kör olmuş sadece izliyor. Akan kan, Müslüman kanı. Hey güzel Allah'ım Gazze'yi savunmak için Müslüman olmaya gerek yok. İnsan olarak sadece onların yanında olmak yetiyor ama olmuyorlar. ya Rabbim, orada mücadele veren kardeşlerimize yardım et."

"Hüseyin'imi göremeye geldim"

Yürüme engelli Fadik Canvar, sağlık personelinin yardımıyla şehit oğlunun mezarını ziyaret etti. Canvar, jandarma personeline "Sizleri görünce Hüseyin'imi görmüş kadar rahatlıyorum" diyerek, "Hüseyin'imi göremeye geldim. Hüseyin'imi çok özlüyorum. Kızımla birlikte geldim" diye konuştu.

"Her gün beni burada bulursunuz"

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Yücel Bayat'ın annesi Sebahat Bayat da, "Ben de tek başıma her gün geliyorum. Her gün beni burada bulursunuz. Hayırlı ölümler versin bizlere de. Şehitlerimizi peygamber efendimize cennet komşusu etsin. Buradakilerin hepsi benim evladım. Manvgat'ta şehit oldu. Yol çevirme sırasında üzerine araba sürdüler. Şehit oğlumun ikizi de var" şeklinde konuştu.

Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Ferdican Altunkaş'ın babası Yaşar Altunkaş ise, "Unutmadık, unutmayacağız" dedi. - KIRIKKALE