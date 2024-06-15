Şehit annesinin gözyaşlarına yürek dayanmadı: Jandarma personeli 'Ben senin oğlunum' diyerek teselli etti - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Şehit annesinin gözyaşlarına yürek dayanmadı: Jandarma personeli 'Ben senin oğlunum' diyerek teselli etti

Kırıkkale'de, Kurban Bayramı arefesinde şehitlikte düzenlenen programda duygusal anlar yaşandı.

15.06.2024 14:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırıkkale'de, Kurban Bayramı arefesinde şehitlikte düzenlenen programda duygusal anlar yaşandı. Şehit annesi, oğlunun mezarı başında gözyaşlarını tutamayıp hüzne boğuldu. Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Emrah Yiğit de şehit annesi Türker'in yanına gelerek, "Ben senin oğlunum" sözleriyle teselli etmeye çalıştı. Bir vatandaş da şehit mezarının başına gelerek hem şehitler için hem de Filistin'de yaşanan zulmün son bulması için dua etti.

Kırıkkale'de, Kurban Bayramı arefesi dolayısıyla düzenlenen şehitlik ziyaretinde duygusal anlar yaşandı. Valilik tarafından organize edilen programa Vali Mehmet Makas, Belediye Başkanı Ahmet Önal, AK Parti Milletvekili Mustafa Kaplan ve il protokolü katıldı. Ziyaret programında, Kur'an-ı Kerim okunarak dualar edildi, şehit mezarlarına karanfiller bırakıldı.

Şehit annesinin gözyaşlarına yürek dayanmadı

Şehit Uzman Çavuş Mehmet Türker'in annesi Hatice Türker, oğlunun mezarı başında gözyaşlarına hakim olamadı. Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Emrah Yiğit, "Ben senin oğlunum" diyerek şehit annesi Türker'i teselli etti. Bir başka şehit annesi de "Askerimiz, polisimiz var" sözleriyle Türker'e moral vermeye çalıştı. Şehit annelerinin birbirine destek olması, duygusal anlar yaşattı.

"Ya Rabbim, orada mücadele veren kardeşlerimize yardım et"

Şehit Astsubay Bahtiyar Ceylan'ın mezarı başına gelen bir vatandaş da Filistin'de yaşanan zulmün son bulması için şu şekilde dua etti:

"Bütün dünya seyrediyor ya Rabbim. Dünya kör olmuş sadece izliyor. Akan kan, Müslüman kanı. Hey güzel Allah'ım Gazze'yi savunmak için Müslüman olmaya gerek yok. İnsan olarak sadece onların yanında olmak yetiyor ama olmuyorlar. ya Rabbim, orada mücadele veren kardeşlerimize yardım et."

"Hüseyin'imi göremeye geldim"

Yürüme engelli Fadik Canvar, sağlık personelinin yardımıyla şehit oğlunun mezarını ziyaret etti. Canvar, jandarma personeline "Sizleri görünce Hüseyin'imi görmüş kadar rahatlıyorum" diyerek, "Hüseyin'imi göremeye geldim. Hüseyin'imi çok özlüyorum. Kızımla birlikte geldim" diye konuştu.

"Her gün beni burada bulursunuz"

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Yücel Bayat'ın annesi Sebahat Bayat da, "Ben de tek başıma her gün geliyorum. Her gün beni burada bulursunuz. Hayırlı ölümler versin bizlere de. Şehitlerimizi peygamber efendimize cennet komşusu etsin. Buradakilerin hepsi benim evladım. Manvgat'ta şehit oldu. Yol çevirme sırasında üzerine araba sürdüler. Şehit oğlumun ikizi de var" şeklinde konuştu.

Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Ferdican Altunkaş'ın babası Yaşar Altunkaş ise, "Unutmadık, unutmayacağız" dedi. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

Kurban Bayramı, Kırıkkale, Jandarma, Yerel, Politika, Son Dakika

Son Dakika Yerel Şehit annesinin gözyaşlarına yürek dayanmadı: Jandarma personeli 'Ben senin oğlunum' diyerek teselli etti - Son Dakika


14:27 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nü kapatan şahsın ilk ifadesi: Pişman değilim 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü kapatan şahsın ilk ifadesi: Pişman değilim
13:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP iade-i ziyareti hazmedemedi, kibarlıktan anlamadılar Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP iade-i ziyareti hazmedemedi, kibarlıktan anlamadılar
13:55 Zam iddiaları ortalığı karıştırmıştı GİB, vatandaşları yurt dışı çıkış harcı konusunda uyardı Zam iddiaları ortalığı karıştırmıştı! GİB, vatandaşları yurt dışı çıkış harcı konusunda uyardı
13:05 “Arabanız çok güzelmiş, ne iş yapıyorsunuz“ akımına Davutoğlu da katıldı "Arabanız çok güzelmiş, ne iş yapıyorsunuz?" akımına Davutoğlu da katıldı
12:13 Bahçeli’den çok sert “Yumuşama“ çıkışı: Hangi sinsi emellere ve sakat hedeflere odaklandığı bellidir Bahçeli'den çok sert "Yumuşama" çıkışı: Hangi sinsi emellere ve sakat hedeflere odaklandığı bellidir
14:33 Evlilik hazırlığı yapan Reynmen’in düğün tarihi belli oldu Evlilik hazırlığı yapan Reynmen'in düğün tarihi belli oldu
13:31 Kanserle mücadele eden Kate Middleton, aylar sonra halkın karşısına çıktı Kanserle mücadele eden Kate Middleton, aylar sonra halkın karşısına çıktı
13:18 Kars’ta 1 ton 150 kiloluk ’’Şahmurat’’ 300 bin liraya satıldı Kars'ta 1 ton 150 kiloluk ''Şahmurat'' 300 bin liraya satıldı
13:17 Ünlü kalp cerraıi Prof. Dr. Mehmet Öz, uçakta fenalaşan yolcuyu hayata döndürdü Ünlü kalp cerraıi Prof. Dr. Mehmet Öz, uçakta fenalaşan yolcuyu hayata döndürdü
12:51 Bu sözler kime Bahçeli, bayram tebriğinde şifreli bir mesaj gönderdi Bu sözler kime? Bahçeli, bayram tebriğinde şifreli bir mesaj gönderdi
11:40 Depremde 12 aile üyesini kaybeden Uğur Aslan’ın anlattıkları Ahmet Mümtaz Taylan’ı duygulandırdı Depremde 12 aile üyesini kaybeden Uğur Aslan'ın anlattıkları Ahmet Mümtaz Taylan'ı duygulandırdı
11:39 Irak ve Suriye’nin kuzeyinde 17 terörist öldürüldü Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 17 terörist öldürüldü
11:32 Bakan Göktaş duyurdu: 887 milyon liralık SED ödemesi hesaplara yatırılacak Bakan Göktaş duyurdu: 887 milyon liralık SED ödemesi hesaplara yatırılacak
11:09 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bayram mesajında hem yumuşama hem de ekonomi vurgusu var Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bayram mesajında hem yumuşama hem de ekonomi vurgusu var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2024 15:09:03. #1.13#
SON DAKİKA: Şehit annesinin gözyaşlarına yürek dayanmadı: Jandarma personeli 'Ben senin oğlunum' diyerek teselli etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement