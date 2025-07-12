Şehit askerler için Tercan\'da mevlit okutuldu

Erzincan'ın Tercan ilçesinde Ülkü Ocakları tarafından, Pençe-Kilit Hareket bölgesinde şehit düşen askerler için Mamahatun Camii'nde Kur'an-ı Kerim tilaveti ve mevlit okutuldu.

İlçe Müftülüğünde görevli imamlar tarafından şehit düşen Mehmetçikler için Hatm-ı Şerif okunup tüm şehitlerin ruhuna dualar edildi.

Programının ardından cemaate mevlit şekeri dağıtıldı. - ERZİNCAN