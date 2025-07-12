Erzincan'ın Tercan ilçesinde Ülkü Ocakları tarafından, Pençe-Kilit Hareket bölgesinde şehit düşen askerler için Mamahatun Camii'nde Kur'an-ı Kerim tilaveti ve mevlit okutuldu.
İlçe Müftülüğünde görevli imamlar tarafından şehit düşen Mehmetçikler için Hatm-ı Şerif okunup tüm şehitlerin ruhuna dualar edildi.
Programının ardından cemaate mevlit şekeri dağıtıldı. - ERZİNCAN
Son Dakika › Yerel › Şehit askerler için Tercan'da mevlit okutuldu - Son Dakika
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