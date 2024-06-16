Şehit babaları çocuklarının kabirleri başında hüznü ve gururu bir arada yaşadı - Son Dakika
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Yerel

Şehit babaları çocuklarının kabirleri başında hüznü ve gururu bir arada yaşadı

Şehit babaları çocuklarının kabirleri başında hüznü ve gururu bir arada yaşadı Batman'da babalar günü münasebetiyle şehit çocuklarının kabirlerini ziyaret eden şehit babaları hüznü ve gururu bir arada yaşadı.

16.06.2024 17:49
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Şehit babaları çocuklarının kabirleri başında hüznü ve gururu bir arada yaşadı

BATMAN - Batman'da babalar günü münasebetiyle şehit çocuklarının kabirlerini ziyaret eden şehit babaları hüznü ve gururu bir arada yaşadı.

Kurban Bayramı ve Babalar günü münasebetiyle İlçede bulunan Daper Şehitliğinde, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları ile girdiği çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Faim Bozkurt, görevi esnasında geçirdiği kaza sonucunda şehit olan Güvenlik Korucusu Nadir Araz ve Suriye'nin İdlib bölgesinde rejim güçlerinin hain hava saldırısı sonucu şehit olan sözleşmeli Er Cuma Bağatur'un kabirlerini ziyaret eden şehit babaları ve aileleri, orada Kur'an-ı Kerim okuyup dualar etti.

"Hüznü ve Gururu bir arada yaşıyorum"

Babalar gününde oğlunun kendisine gelmediği için kendisinin kabrini ziyaret ettiğini belirten Suriye'nin İdlib bölgesinde rejim güçlerinin hain hava saldırısı sonucu şehit olan sözleşmeli Er Cuma Bağatur'un babası Mehmet Bağatur, hüznü ve gururu aynı anda yaşadığını belirterek teröristlerin hiç bir zaman amaçlarına ulaşılmayacağına söyledi.

Baba Bağatur, "Oğlum sen bana gelemedin ama ben sana geldim. Bu gün babalar günüdür. Seni unutmayacak daima da gurur duyacağım. Bu gün babalar günü olduğu için oğlum bana gelemedi ban ona geldim. Bu gün, hem hüzünlüyüm hem de gururluyum. Çünkü benim oğlum vatanı için canını verdi. Bütün şehitlerimiz gibi. Çok üzgün ve çok gururluyum. Şehitlerimiz vatan ve bayrak için canlarını feda ettiler. Teröristler hiç bir zaman amacına ulaşamayacaktır. Bu uğurda bir oğlum şehit oldu. Benim 8 çocuğum ve 8 de torunum daha var. Gerekirse hepimiz vatanımız ve bayrağımız uğruna şehit olmaya hazırız" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Şehit babaları çocuklarının kabirleri başında hüznü ve gururu bir arada yaşadı - Son Dakika


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