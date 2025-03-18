Şehit babası: "Burası bizim çatısız evimiz"

Çorum 'da 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü sebebiyle düzenlenen törende şehitler kabirleri başında dualarla anıldı. Şehit oğlunu yalnız bırakmayan baba, "Burası bizim çatısız evimiz" diyerek duygularını dile getirdi.

Çorum'da 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla Çorum Şehitliği'nde tören düzenlendi. Törene Çorum Valisi Ali Çalgan, CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, İl Jandarma Komutanı Albay Naim Çetinkaya, gaziler ve şehit yakınları katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından protokol üyeleri tarafından çelenk sunuldu. Dua edilmesi ile devam eden törende, protokol üyeleri ve şehit yakınları şehit kabirlerine karanfil bırakarak dua etti.

"Rahat uyuyun ve biliniz ki bize bıraktığınız bu miras emin ellerdedir"

Şehitlik şeref defterini imzalayan Çorum Valisi Ali Çalgan, "18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 110. yıl dönümü vesilesiyle manevi huzurlarınızdayız. Kutsal vatan toprağını korumak için en kıymetli varlığımız olan canlarınızı feda etmekten bir an bile çekinmediniz. Bu üstün fedakarlığınız, aziz milletimiz tarafından sonsuza dek unutulmayacaktır. Eşsiz kahramanlıklarınız, şanlı tarihimizdeki müstesna yerini her zaman muhafaza edecektir. Bizler de Çanakkale şehitlerinin torunları olarak, canlarınız pahasına bizlere miras bıraktığınız bu cennet vatanımıza layıkıyla sahip çıkmak adına var gücümüzle çalışacağız. Rahat uyuyun ve biliniz ki bize bıraktığınız bu miras emin ellerdedir. Türkiye Cumhuriyeti ve asil Türk milleti, sizleri rahmetle anıyor; manevi huzurunuzda minnet ve şükranla eğiliyoruz. Ruhlarınız şad olsun" dedi.

"Amca ve yeğenin sevgi buluşmasına vesile olalım dedik"

2016'da şehit olan J.Asb.Çvş. Bekir Eren Deniz'in babası ve Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit ve Dul Yetimler Çorum Şube Başkanı Galip Deniz, yaşadığı duyguları anlatarak, "4 yaşında bir torunum var. Amcasını hiç görmedi, sadece resimlerinden tanıyor. Fakat amcasına karşı muhteşem bir sevgisi var. Biz de o sevgiyi, amcasının kabrine ufak sürprizler yaparak devam ettirmek istedik. Ondan aldığı ve çıkardığı şekilleri de amcasına bir hediye veriyormuş gibi kabrine getirip yapıştırmaya başladı. Biz de bu duruma müdahale etmedik. Amcasını öpüyor, 'amca, teşekkür ederim' diyor. Burada anlatmak istediğim, hiç görmediği amcasına bu kadar bağlı, sadık ve sevgi dolu olması. Bu nedenle de oğlumun anısını taçlandırmak istedik. Amca ve yeğenin sevgi buluşmasına vesile olalım dedik. Biz her zaman diyoruz, Burası bizim çatısız evimiz. Eşlerin kocalarıyla, anne ve babaların evlatlarıyla buluştuğu yegane bir yer. Kimi tabanca getirip bırakıyor, kimi oyuncak getiriyor. Benim torunum da şekilli kağıtları yapıştırarak amcasıyla bir sevgi bağı kuruyor" diye konuştu. - ÇORUM