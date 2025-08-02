Şehit babasına geçmiş olsun ziyareti

DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Selçuk Aslan, bir süredir tedavi gören şehit babası Hacı Kucur'a geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Vali Selçuk Aslan, 1997 yılında Hakkari ili Çukurca mevkiinde şehit olan Piyade Er Metin Kucur'un babası Hacı Kucur'u evinde ziyaret etti. Sağlık durumu nedeniyle bir süredir tedavi gören şehidimizin babasına geçmiş olsun dileklerini ileten Aslan, şehit ailelerinin daima devletimizin ve milletimizin başının tacı olduğunu vurguladı. - DÜZCE