12 yaşındaki Gökalp, karnesini şehit babasının mezarında paylaştı - Son Dakika
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12 yaşındaki Gökalp, karnesini şehit babasının mezarında paylaştı

12 yaşındaki Gökalp, karnesini şehit babasının mezarında paylaştı
15.07.2026 14:17
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Kütahya'da 12 yaşındaki Gökalp Kahraman, 2016'da şehit olan babası Uzman Çavuş Hasan Kahraman'ın mezarına karnesini götürerek başarısını paylaştı. Her karne döneminde bu geleneği sürdüren Gökalp, yazılım mühendisi olmayı hedefliyor.

Kütahya'da 12 yaşındaki Gökalp Kahraman, her karne döneminde elde ettiği başarıyı 2016 yılında şehit olan babası Uzman Çavuş Hasan Kahraman ile paylaşmayı sürdürüyor. Henüz 7 aylıkken babasını kaybeden Gökalp, bu yıl da karnesini babasının mezarına götürerek duygusal anlar yaşattı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Kütahya Tayyare Şehitliği'nde düzenlenen anma programında, Kütahya Valisi Musa Işın ve il protokolü şehitlerin kabirlerini ziyaret ederek karanfil bıraktı ve dua etti. Ziyaret sırasında, babasının mezarının başında elindeki karnesiyle bekleyen Gökalp Kahraman, protokol üyelerinin de dikkatini çekti.

2016 yılında şehit olan Uzman Çavuş Hasan Kahraman'ın oğlu Gökalp, 5. sınıfı üstün başarıyla tamamlayarak 6. sınıfa geçti. Tüm derslerinden en yüksek notları alan 12 yaşındaki öğrenci, karnesini babasının kabir taşına yapıştırarak başarısını ilk olarak onunla paylaşmak istedi.

Her karne döneminde aynı geleneği sürdürdüğünü söyleyen Gökalp Kahraman, "Her sezonda karnemi getirip şehit babama veriyorum. Başarılı olmaya çalışıyorum. İleride de yazılım mühendisi olmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Gökalp'in bu anlamlı davranışı, şehitlikte bulunan protokol üyelerini de duygulandırdı. Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, Gökalp'i tebrik ederek babasının kabri başında dua etti. Kızıltoprak, küçük öğrenciyle bir süre sohbet ederek gelecekte hangi mesleği yapmak istediğini sordu.

Gökalp'in dedesi Beytullah Kahraman ise torununun her karne döneminde aynı heyecanla şehitliğe geldiğini belirterek, "Babam görüyor umuduyla karnesini getiriyor" dedi.

Henüz bebekken şehit olan babasını kaybeden Gökalp Kahraman'ın yıllardır sürdürdüğü bu anlamlı gelenek, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde duygu dolu anların yaşanmasına neden olurken, şehit ailelerinin fedakarlığını ve evlatlarının babalarına duyduğu özlemi bir kez daha gözler önüne serdi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Kütahya, Yazılım, Karne, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel 12 yaşındaki Gökalp, karnesini şehit babasının mezarında paylaştı - Son Dakika

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