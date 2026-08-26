Şehit Babasından Terörün Sona Ermesi Çağrısı

1997 yılında Manisa'da 20 yaşındayken şehit olan oğlu Mirza Karakaya'nın acısını yaşayan 79 yaşındaki Fevzi Karakaya, ailesinden iki kişinin daha şehit olduğunu belirterek terörün sona ermesini istedi. Şehit babası Karakaya, "Vatan sağ olsun. İnşallah terör biter, bir daha şehitler vermeyiz" dedi.

1997 yılında Manisa'da 20 yaşındaki oğlu Mirza Karakaya'yı şehit veren baba, aradan geçen 29 yıla rağmen evlat acısını unutmadı. Oğlunun Manisa'nın Kırkağaç ilçesindeki Jandarma Komando Birliği'nde acemi askerlik yaptığı sırada yaşanan olayda şehit olduğunu anlatan Fevzi Karakaya, ailesinden başka şehitlerin de bulunduğunu söyledi.

Oğlunun acemi askerlik sırasında bir metruk binanın yıkımı esnasında başına beton düşmesi sonucu şehit olduğunu belirten baba Karakaya, "Gittik, oğlumu gördüm, şehit olmuştu. Büyük oğlum da özel harekat polisiydi. Onunla beraber gittik, oğlumu getirdik, defnettik. Annesi perişan oldu. Biz de çok üzüldük. Çok sabredilecek gibi değil, 20 yaşında delikanlıydı" diye konuştu.

Ailesinden Hakkari Çukurca'da şehit olan Harun Korkmaz ile Şırnak'ta şehit olan polis memuru Abdülhamit Kaya'nın da bulunduğunu belirten Karakaya, "Şehitlerimiz çok. Allah hepsine rahmet eylesin. Bunlar vatan için şehit olanlar. Vatan sağ olsun diyoruz ve demek zorundayız" ifadelerini kullandı. Ailesinin vatan sevgisinin nesilden nesle devam ettiğini söyleyen baba, diğer oğlunun da özel harekat polisi olduğunu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk başbakanlık döneminde korumalığını yaptığını anlattı.

"Ülkemiz bu kamburdan kurtulacaktır"

Terörün sona ermesini istediğini belirten şehit babası Fevzi Karakaya, devletin çalışmalarını desteklediğini ifade ederek, "Devletimizin, hükümetimizin bu yöndeki çalışmalarına destek veriyoruz. Çok iyi gidiyor, gidişat güzel. İnşallah son bulacaktır. Dağdaki teröristler de silahlarını bırakıp inerlerse çok iyi olacaktır. Ülkemiz bu kamburdan kurtulacaktır" dedi.

"Kimse bu ülkede huzurumuzu bozamaz, birbirimizden ayrılmayız"

Türkiye'de farklı kökenlerden insanların yüzyıllardır birlikte yaşadığını vurgulayan Karakaya, "Kürt'ü, Türk'ü, Çerkez'i, Karakalpak'ı, Laz'ı hepsi bir aradadır. Bundan ayrımcılık olmaz, etle tırnak gibiyiz. Kürt bizim, ayrı değil ki. Kurtuluş Savaşı'nda beraber canla başla çarpışmış insanlardır" şeklinde konuştu.

Terörün sona ermesinin ülkenin huzur ve güvenliği açısından önemli olduğunu belirten baba Karakaya, "Kimse bu ülkede bizim huzurumuzu bozamaz. Çünkü biz etle tırnak gibiyiz, birbirimizden ayrılmayız. Allah korusun bir ülkeyle harp olsa yine hep omuz omuzayız. İnşallah terör biter, bir daha şehitler vermeyiz" ifadelerini kullandı.