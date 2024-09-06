Şehit Mustafa Yeşil 22. Yılında Anıldı

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Geçmiş Dönem Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı şehit Mustafa Yeşil, vefatının 22. yıl dönümünde kabri başında dualarla anıldı.

2002 yılında görevi başında uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit olan Mustafa Yeşil için 500 Evler Mezarlığı'ndaki kabri başında anma töreni düzenlendi. Törene; Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, geçmiş dönem Gaziosmanpaşa Belediye Başkanlarından Erhan Erol ve Recep Koral, Şehit Belediye Başkanı Mustafa Yeşil'in ailesi ve sevenleri, siyasi parti temsilcileri ile ilçe protokolü katıldı. Mustafa Yeşil'in kabri başında okunan Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından, hep bir ağızdan dualar edildi. Gaziosmanpaşa Belediyesi, anma törenine katılan vatandaşlara helva ikramında bulundu.

Anma töreninde kısa bir konuşma gerçekleştiren Başkan Bahçetepe, "Hepimizin tekrardan başı sağ olsun. Ailemize başsağlığı diliyorum. Mustafa Bey'e Allah'tan rahmet diliyorum. Görevi başında şehit oldu. İlçemizde bir acı olarak kalmıştır. Görevi başında olan tüm devlet görevlilerimizin, askerlerimizin, polislerimizin, belediye başkanlarımızın Allah işini kolaylaştırsın" dedi. - İSTANBUL