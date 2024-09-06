Şehit Mustafa Yeşil 22. Yılında Anıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Şehit Mustafa Yeşil 22. Yılında Anıldı

Şehit Mustafa Yeşil 22. Yılında Anıldı

Geçmiş Dönem Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı şehit Mustafa Yeşil, vefatının 22. yıl dönümünde kabri başında dualarla anıldı.

06.09.2024 19:07  Güncelleme: 19:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Geçmiş Dönem Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı şehit Mustafa Yeşil, vefatının 22. yıl dönümünde kabri başında dualarla anıldı.

2002 yılında görevi başında uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit olan Mustafa Yeşil için 500 Evler Mezarlığı'ndaki kabri başında anma töreni düzenlendi. Törene; Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, geçmiş dönem Gaziosmanpaşa Belediye Başkanlarından Erhan Erol ve Recep Koral, Şehit Belediye Başkanı Mustafa Yeşil'in ailesi ve sevenleri, siyasi parti temsilcileri ile ilçe protokolü katıldı. Mustafa Yeşil'in kabri başında okunan Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından, hep bir ağızdan dualar edildi. Gaziosmanpaşa Belediyesi, anma törenine katılan vatandaşlara helva ikramında bulundu.

Anma töreninde kısa bir konuşma gerçekleştiren Başkan Bahçetepe, "Hepimizin tekrardan başı sağ olsun. Ailemize başsağlığı diliyorum. Mustafa Bey'e Allah'tan rahmet diliyorum. Görevi başında şehit oldu. İlçemizde bir acı olarak kalmıştır. Görevi başında olan tüm devlet görevlilerimizin, askerlerimizin, polislerimizin, belediye başkanlarımızın Allah işini kolaylaştırsın" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Gaziosmanpaşa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Şehit Mustafa Yeşil 22. Yılında Anıldı - Son Dakika


00:05 Fitch Ratings, Türkiye’nin kredi notunu ’’B’’dan ’’BB-’’ye yükseltti Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu ''B''dan ''BB-''ye yükseltti
00:02 Erzurum Havalimanı’na acil iniş yapan uçaktaki bomba ihbarı asılsız çıktı Erzurum Havalimanı'na acil iniş yapan uçaktaki bomba ihbarı asılsız çıktı
23:03 CHP’de tüzük değişikliği kabul edildi CHP'de tüzük değişikliği kabul edildi
22:47 İsrailli görgü tanığı vahşeti bir bir anlattı Türk aktivistin ölümünde korkunç gerçek ortaya çıktı İsrailli görgü tanığı vahşeti bir bir anlattı! Türk aktivistin ölümünde korkunç gerçek ortaya çıktı
22:18 Yerel seçimlerden bu yana ilk Son anketten çıkan sonuçlar Özgür Özel’in uykularını kaçırabilir Yerel seçimlerden bu yana ilk! Son anketten çıkan sonuçlar Özgür Özel'in uykularını kaçırabilir
10:48 40 yıla kadar hapsi istenen Engin Polat için tahliye kararı 40 yıla kadar hapsi istenen Engin Polat için tahliye kararı
10:42 Züğürt Ağa filmi gerçek oldu 6 bin dönümlük köyü satılığa çıkardı, işte istediği para Züğürt Ağa filmi gerçek oldu! 6 bin dönümlük köyü satılığa çıkardı, işte istediği para
10:41 Başrolde Kerem ve Abdulkerim var Milli takım antrenmanına damga vuran görüntü Başrolde Kerem ve Abdulkerim var! Milli takım antrenmanına damga vuran görüntü
10:30 Benzine gece yarısı 1 lira 83 kuruşluk indirim Tabeladaki rakam araç sahiplerini keyiflendirecek Benzine gece yarısı 1 lira 83 kuruşluk indirim! Tabeladaki rakam araç sahiplerini keyiflendirecek
10:18 Altın ve dolar fiyatları yükselişte Altın ve dolar fiyatları yükselişte
10:06 Ankara’da sokağa çıkan kadın isyan etti: Beni yiyecek gibi bakıyorlar Ankara'da sokağa çıkan kadın isyan etti: Beni yiyecek gibi bakıyorlar
10:03 İngiltere’de kumasıyla video çeken kadına tepki yağdı İngiltere'de kumasıyla video çeken kadına tepki yağdı
09:56 Çin’de bir adam karısını otel odasında başka bir adamla bastı O sırada çiftin 5 yaşındaki kızı da odaydaydı Çin'de bir adam karısını otel odasında başka bir adamla bastı! O sırada çiftin 5 yaşındaki kızı da odaydaydı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.09.2024 06:21:03. #1.11#
SON DAKİKA: Şehit Mustafa Yeşil 22. Yılında Anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement