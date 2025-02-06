Şehit Binbaşı Yetişen için anne evinde helallik alındı - Son Dakika
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Yerel

Şehit Binbaşı Yetişen için anne evinde helallik alındı

Şehit Binbaşı Yetişen için anne evinde helallik alındı

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada şehit olan Piyade Komando Binbaşı Murat Kemal Yetişen'in naaşı, Aydın'ın Efeler ilçesindeki annesinin evine getirerek helallik alındı.

06.02.2025 15:26
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Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada şehit olan Piyade Komando Binbaşı Murat Kemal Yetişen'in naaşı, Aydın'ın Efeler ilçesindeki annesinin evine getirerek helallik alındı.

5 Şubat'ta Kuzey Irak'taki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada şehit olan Piyade Komando Binbaşı Murat Kemal Yetişen'in (43) acı haberi, Aydın'ın Efeler ilçesindeki ailesine ulaştı. Aydın Vali Yardımcısı Mehmet Yüce tarafından verilen acı haberin ardından şehidin evine Türk bayrağı asıldı. Hava yoluyla İzmir'e getirilen şehidin naaşı, buradan karayoluyla konvoy eşliğinde Efeler Adnan Menderes Mahallesi'ndeki annesinin evine getirildi. Şehidin ailesi, yakınları ve vatandaşların katıldığı cenazede evin önünde helallik alındı. Yapılan duada şehidin yakınları gözyaşı döktü.

Şehit Binbaşı Yetişen'in naaşı, Efeler Bey Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Kemer Mezarlığı'na defnedilecek. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Şehit Binbaşı Yetişen için anne evinde helallik alındı - Son Dakika


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