Şehit çocukları ünlü aşçılarla buluştu - Son Dakika

Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci'nin eşi Nahide İnci şehit çocuklarını ünlü aşçılarla buluşturdu.

Adana Emniyet Müdürlüğü Polis Eşleri Derneği Şube Başkanı Nahide İnci, Adana Aşçılar ve Pastacılar Derneği işbirliğinde şehit çocuklarını ünlü aşçılarla buluşturdu.

Aşçılar şehit çocuklarına poğaça, kek ve makarna yapımlarını gösterdi. Şehit çocukları usta aşçıların mutfağından çıkan yemekleri yeme imkanı buldu.

Şehit çocukları babaları şehit olduktan sonra emniyetin sürekli yanlarında olduğunu bugünkü etkinlikten dolayı da çok mutlu olduklarını söyledi. - ADANA