Şehit emanetleri lunaparkta bayram coşkusu yaşadı - Son Dakika
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Yerel

Şehit emanetleri lunaparkta bayram coşkusu yaşadı

Şehit emanetleri lunaparkta bayram coşkusu yaşadı
04.06.2025 13:43
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Manisa'nın Turgutlu ilçesinde Kurban Bayramı öncesinde şehit ve gazi çocukları, aileleriyle birlikte lunaparkta gönüllerince eğlendi.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde Kurban Bayramı öncesinde şehit ve gazi çocukları, aileleriyle birlikte lunaparkta gönüllerince eğlendi. Tamamen ücretsiz gerçekleştirilen etkinlikte çocukların mutluluğu yüzlerine yansırken, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Manisa Şube Başkanı Gazi Yusuf Kıyışkan, "Şehitlerimizin ve gazilerimizin aileleri, milletimizin vicdanı, onuru ve özüdür. Sağlanan her imkan, geçmişe saygının ve geleceğe umutla bakmanın göstergesidir." dedi.

Lunapark İşletmecisi Ferzande Sayan'ın tüm lunapark hizmetlerini ücretsiz olarak sağlamasıyla şehit ve gazi çocukları ile aileler bayram öncesi mutluluğu doyasıya yaşadı. Turgutlu'daki etkinlikte, çocukların mutluluğu gözlerine yansıdı.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Manisa Şube Başkanı Gazi Yusuf Kıyışkan, etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, şehit ve gazi ailelerine verilen her desteğin sadece bir yardım değil, aynı zamanda bir vefa borcu ve toplumsal sorumluluk olduğunu ifade etti. Kıyışkan, "Şehitlerimizin ve gazilerimizin aileleri, milletimizin vicdanı, onuru ve özüdür. Sağlanan her imkan, geçmişe saygının ve geleceğe umutla bakmanın göstergesidir." dedi.

Başkan Kıyışkan, etkinliğin organizasyonunda emeği geçen ve gayretiyle örnek bir dayanışma sergileyen Ahmet İlter'e ve ASEL Lunapark İşletmecisi Ferzande Sayan'a teşekkürlerini iletti.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği tarafından yapılan çağrıda, bayramda şehit mezarlarının ziyaret edilmesi ve özellikle kimsesi kalmayan şehitlerin mezarlarına sahip çıkılması istendi. "Şehit emaneti tebessüm ederse, vatan ışıldar. ve o ışık, hepimizin yolunu aydınlatır" diyen Gazi Yusuf Kıyışkan, başta şehit ve gazi aileleri olmak üzere tüm milletin Kurban Bayramı'nı kutladı. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Şehit emanetleri lunaparkta bayram coşkusu yaşadı - Son Dakika

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