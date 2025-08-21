Şehit Enes Kızılyer\'in adı Karabük\'teki parkta yaşayacak

Karabük Belediyesi, Beşbinevler Mahallesi'nde bulunan Ormancılar Parkı'nı yenileyerek şehit Enes Kızılyer'in adını verdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, modern bir yaşam alanına dönüştürülen park, "Şehit Enes Kızılyer Ormancılar Parkı" adıyla hizmete açıldı. Parkta yürüyüş yolları, çocuk oyun alanları, peyzaj düzenlemeleri ve modern oturma grupları yer aldı.

Eskişehir'de çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları sırasında şehit olan Karabüklü Enes Kızılyer'in adı, bu kararla doğduğu şehirde yaşatılacak.

Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, parkın açılışı öncesinde yaptığı açıklamada, "Ormancılar Parkı'nı sadece yenilemedik, kahraman bir evladımızın adını da burada sonsuza dek yaşatacağız. Çocuklarımız her oyunda, vatandaşlarımız her nefeste onun aziz hatırasıyla buluşacak. Şehrin her köşesinde hem hizmet hem de vefa anlayışımızı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Parkın, Karabük halkı için hem dinlenme alanı hem de fedakarlık ve kahramanlığın sembolü olacağı belirtildi. - KARABÜK