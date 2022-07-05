Son dakika haberi: Şehit Enes Özgül'ün baba ocağında helallik alındı - Son Dakika
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Son dakika haberi: Şehit Enes Özgül'ün baba ocağında helallik alındı

05.07.2022 12:09

Son dakika haberi... Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Enes Özgül'ün baba evinde helallik alındı.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Enes Özgül'ün baba evinde helallik alındı. Şehit Özgül'ün vasiyeti üzerine bir çocuk esirgeme kuruluşuna adı verildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde, 21 Haziran tarihinde teröristlerle çıkan çatışmada yaralanarak hastaneye sevk edilen Piyade Uzman Çavuş Enes Özgül'ün yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 4 Temmuz tarihinde şehit olduğu duyuruldu. Dün akşam askeri yetkililer şehidin baba evine gelerek Piyade Uzman Çavuş Enes Özgül'ün şehit olduğu haberini ailesine verdi.

Şehidin baba evinin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asılarak taziye çadırı kuruldu. Sabahın erken saatlerinde yüzlerce kişi Yeni Mahalle 546. Sokak'ta toplandı. Şehit ailesine başsağlığı dilemek için Gaziosmanpaşa Kaymakamı İskender Yönden ve askeri yetkililer baba ocağına geldi. Şehidin baba ocağının sokağında Kur-an'ı Kerim tilaveti okunarak dualar edildi. Şehidin Türk Bayrağı'na sarılı naaşı helallik alınmak üzere baba ocağına getirildi. Şehit yakınları, şehidin Türk Bayrağı'na sarılı naaşı başında gözyaşları döktü. Şehit Enes Özgül'ün cenazesi alınan helalliğin ardından cenaze namazının kılınacağı Ataköy 5. Kısım Cami Ömer Duruk Cami'ne götürüldü. Kılınacak namazın ardından şehidin naaşı Edirnekapı Şehitliği'nde toprağa verilecek.

VASİYETİ ORTAYA ÇIKTI

Ailesinin 3 çocuğunun en büyüğü olan Şehit Enes Özgül'ün Isparta Çocuk Destek Merkezi'nde(ÇODEM) büyüdüğü öğrenildi. Şehit Özgül'ün şehit olmadan önce yetiştirme yurdundan öğretmeniyle yaptığı yazışmada şehit olursa bir çocuk esirgeme kuruluşuna adının verilmesini vasiyet ettiği öğrenildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Şehit Özgül'ün yetiştiği Isparta Çocuk Destek Merkezi'nin isminin Isparta Şehit Enes Özgül Çocuk Destek Merkezi olarak değiştirildiğini Twitter üzerinden duyurdu.

(Caner Sönmez - Davut Has - İHA)

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Şehit Enes Özgül'ün cenazesi helallik için baba evine getirildi Şehit Enes Özgül'ün cenazesi helallik için baba evine getirildi Son dakika haberleri: Şehit Enes Özgül'ün adı Isparta'da yetiştiği yurda verildi Son dakika haberleri: Şehit Enes Özgül'ün adı Isparta'da yetiştiği yurda verildi
Kaynak: İHA

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