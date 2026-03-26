Şehit Ergün Köncü\'nün anısına park ve anıt inşa ediliyor

26.03.2026 11:15  Güncelleme: 11:16
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit Yahyakaptan Mahallesi'nde bulunan Şehit Ergün Köncü Caddesi'ni baştan aşağı yeniliyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit Yahyakaptan Mahallesi'nde bulunan Şehit Ergün Köncü Caddesi'ni baştan aşağı yeniliyor. Çalışmalar kapsamında 1994 yılında Şırnak'ta şehit düşen Piyade Er Ergün Köncü'nün adını yaşatmak için caddeye özel bir park ve anıt inşa ediliyor.

Şırnak'ta 1994 yılında şehit olan Piyade Er Ergün Köncü'nün adını taşıyan Yahyakaptan Mahallesi'ndeki caddede, Büyükşehir Belediyesi Yol ve Bakım ile Park ve Bahçeler daire başkanlıklarınca yürütülen yenileme çalışmaları sürüyor. Proje kapsamında caddede şehidin anısını gelecek nesillere aktarmak amacıyla bir park ve anıt inşa ediliyor.

Caddeye 5 bin ton asfalt serilecek

Kapsamlı yenileme çalışmaları çerçevesinde 850 metre uzunluğundaki caddeye toplam 5 bin ton asfalt serimi gerçekleştirilecek. İlk etapta binder asfalt serimi tamamlanan yolda, ilerleyen günlerde son kat aşınma asfaltı uygulanacak. Ayrıca caddeye 37 dekoratif aydınlatma direğinin montajı yapıldı.

Bölgenin enerji ve iletişim altyapısını güçlendirmek amacıyla da 1600 kVA kapasiteli yeni trafo binası inşa edilerek, modüler hücreli sistem devreye alındı. Çalışmalar kapsamında caddeye 2 bin metre fiber optik kablo döşendi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli, Yerel, Son Dakika

Darphane’den UTTS ile ilgili İsrail iddialarına yalanlama Darphane'den UTTS ile ilgili İsrail iddialarına yalanlama
Süreçte ikinci aşamaya geçildi 14 ünlü isim Adli Tıpta Süreçte ikinci aşamaya geçildi! 14 ünlü isim Adli Tıpta
İstanbul TOKİ kura çekimi için son viraj İşte başvurusu kabul edilenler İstanbul TOKİ kura çekimi için son viraj! İşte başvurusu kabul edilenler
Arda’dan basın toplantısına damga vuran Galatasaray sözleri Arda'dan basın toplantısına damga vuran Galatasaray sözleri
Raylarda mucize: Trenin çarpmasına saniyeler kala küçük çocuğu böyle kurtardı Raylarda mucize: Trenin çarpmasına saniyeler kala küçük çocuğu böyle kurtardı
Bakan Gürlek’in tapu kayıtlarını sorgulayan tapu müdürü tutuklandı İşte ifadesi Bakan Gürlek'in tapu kayıtlarını sorgulayan tapu müdürü tutuklandı! İşte ifadesi

12:08
MSB: Irak’taki Türk askeri tahliye edildi
MSB: Irak'taki Türk askeri tahliye edildi
12:05
İntihar eden fenomen Kübra Karaarslan kimdir Babası İstanbul’un göbeğindeki camide imam
İntihar eden fenomen Kübra Karaarslan kimdir? Babası İstanbul'un göbeğindeki camide imam
11:58
Lucescu, Türkiye maçı öncesi 4 futbolcuyu kadrodan çıkardı
Lucescu, Türkiye maçı öncesi 4 futbolcuyu kadrodan çıkardı
11:27
Görüntüdeki detaya dikkat: Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde herkes aynı soruyu soruyor
Görüntüdeki detaya dikkat: Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde herkes aynı soruyu soruyor
11:25
İsrail: Hürmüz Boğazı’nın kapatılmasından sorumlu komutan öldürüldü
İsrail: Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasından sorumlu komutan öldürüldü
10:52
Bakan Uraloğlu’ndan Türk tankerindeki patlamayla ilgili açıklama: İnsansız deniz aracıyla vuruldu
Bakan Uraloğlu'ndan Türk tankerindeki patlamayla ilgili açıklama: İnsansız deniz aracıyla vuruldu
