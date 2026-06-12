18 Yıl Sonra Şehit Eşinin Vefa Yolculuğu

Yaklaşık 18 yıl sonra eşinin görev yaptığı kente gelen şehit eşi Özlem Emir, "Ön yargılarınızı bırakın, gelin ve görün. Çünkü biz geldik, gördük" dedi.

Özlem Emir, bir zamanlar eşinin görev yaptığı topraklara bu kez şehit eşi kimliğiyle geldi. Yıllarca merak ettiği Şırnak'ı ilk kez gören Özlem Emir'in duygu dolu anlar yaşadı. İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü ile Geleceğe Işık Saçan Kadın Derneği ortaklığında yürütülen "Terörsüz Türkiye Yolunda Omuz Omuza" Projesi kapsamında Şırnak'a gelen, 2007 yılında Şırnak'a tayin edilerek trafik polisi olarak görev yapan şehit polis memuru Sabri Emir'in eşi Özlem Emir, Şırnak halkının sıcak karşılamasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bu ziyaretin kendisi için sadece bir program olmadığını, aynı zamanda yıllar önce eşinin görev yaptığı şehre vefa yolculuğu olduğunu söyledi. Emir, "Öncelikle misafirperverliğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bu projeyi organize eden İçişleri Bakanlığı Müşavirimiz Hatice Atan'a teşekkür ediyoruz. Burada şu an 81 ilden şehit yakınlarımız ve STK başkanlarımız var" ifadelerini kullandı.

Eşinin yaklaşık 18 yıl önce görev yaptığı Şırnak'ı hep merak ettiğini belirten Emir, "Eşim 2007-2008 yıllarında burada trafik polisi olarak görev yaptı. Şırnak çok merak ettiğim bir ildi. Bugün burada olup eşimin dönemi ile gelinen noktayı görünce şunu söylemek istiyorum, ön yargılar gelinip görülerek kırılmalı. Çünkü biz geldik, gördük. Bu topraklarda acının yanında kardeşliği, misafirperverliği ve umudu da gördük" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'ye ve projeye katkı sunanlara teşekkür eden Emir, "İnşallah terörsüz bir Türkiye diliyoruz. Şehitlerimizin emanet ettiği bu vatanın her köşesinde huzurun, kardeşliğin ve birlik beraberliğin hakim olduğu günleri hep birlikte yaşayalım" dedi. - ŞIRNAK