18 Yıl Sonra Şehit Eşinin Vefa Yolculuğu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

18 Yıl Sonra Şehit Eşinin Vefa Yolculuğu

18 Yıl Sonra Şehit Eşinin Vefa Yolculuğu
12.06.2026 21:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2007-2008 yıllarında Şırnak'ta trafik polisi olarak görev yapan şehit polis memuru Sabri Emir'in eşi Özlem Emir, eşinin görev yaptığı kente 18 yıl sonra şehit eşi kimliğiyle geldi. 'Terörsüz Türkiye Yolunda Omuz Omuza' projesi kapsamında Şırnak'ı ziyaret eden Emir, önyargıların görerek kırılabileceğini vurguladı ve birlik-beraberlik mesajı verdi.

Yaklaşık 18 yıl sonra eşinin görev yaptığı kente gelen şehit eşi Özlem Emir, "Ön yargılarınızı bırakın, gelin ve görün. Çünkü biz geldik, gördük" dedi.

Özlem Emir, bir zamanlar eşinin görev yaptığı topraklara bu kez şehit eşi kimliğiyle geldi. Yıllarca merak ettiği Şırnak'ı ilk kez gören Özlem Emir'in duygu dolu anlar yaşadı. İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü ile Geleceğe Işık Saçan Kadın Derneği ortaklığında yürütülen "Terörsüz Türkiye Yolunda Omuz Omuza" Projesi kapsamında Şırnak'a gelen, 2007 yılında Şırnak'a tayin edilerek trafik polisi olarak görev yapan şehit polis memuru Sabri Emir'in eşi Özlem Emir, Şırnak halkının sıcak karşılamasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bu ziyaretin kendisi için sadece bir program olmadığını, aynı zamanda yıllar önce eşinin görev yaptığı şehre vefa yolculuğu olduğunu söyledi. Emir, "Öncelikle misafirperverliğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bu projeyi organize eden İçişleri Bakanlığı Müşavirimiz Hatice Atan'a teşekkür ediyoruz. Burada şu an 81 ilden şehit yakınlarımız ve STK başkanlarımız var" ifadelerini kullandı.

Eşinin yaklaşık 18 yıl önce görev yaptığı Şırnak'ı hep merak ettiğini belirten Emir, "Eşim 2007-2008 yıllarında burada trafik polisi olarak görev yaptı. Şırnak çok merak ettiğim bir ildi. Bugün burada olup eşimin dönemi ile gelinen noktayı görünce şunu söylemek istiyorum, ön yargılar gelinip görülerek kırılmalı. Çünkü biz geldik, gördük. Bu topraklarda acının yanında kardeşliği, misafirperverliği ve umudu da gördük" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'ye ve projeye katkı sunanlara teşekkür eden Emir, "İnşallah terörsüz bir Türkiye diliyoruz. Şehitlerimizin emanet ettiği bu vatanın her köşesinde huzurun, kardeşliğin ve birlik beraberliğin hakim olduğu günleri hep birlikte yaşayalım" dedi. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

Sivil Toplum, Omuz Omuza, Güvenlik, Türkiye, Trafik, Şırnak, Yerel, Polis, Emir, Son Dakika

Son Dakika Yerel 18 Yıl Sonra Şehit Eşinin Vefa Yolculuğu - Son Dakika

Hatay’da korkutan yangın: 200 dönümlük zeytinlik alanı kül oldu Hatay'da korkutan yangın: 200 dönümlük zeytinlik alanı kül oldu
Tekirdağ’da kimya fabrikasında patlama: 1’i ağır 4 işçi yaralandı Tekirdağ’da kimya fabrikasında patlama: 1'i ağır 4 işçi yaralandı
Kastamonu’da kanalizasyon çalışmasında göçük altında kalan genç işçi hayatını kaybetti Kastamonu'da kanalizasyon çalışmasında göçük altında kalan genç işçi hayatını kaybetti
Motosiklet aydınlatma direğine çarptı 2 kişi hayatını kaybetti Motosiklet aydınlatma direğine çarptı! 2 kişi hayatını kaybetti
Meksika’da silahlı saldırıya uğrayan gazeteci hayatını kaybetti Meksika'da silahlı saldırıya uğrayan gazeteci hayatını kaybetti
Trump “Anlaşma tamam, boğazlar açılacak“ dedi, İran’dan beklemediği bir yanıt geldi Trump "Anlaşma tamam, boğazlar açılacak" dedi, İran'dan beklemediği bir yanıt geldi

22:41
FIFA Başkanı Infantino ortalığı karıştırdı O ülkeyle dalga geçti
FIFA Başkanı Infantino ortalığı karıştırdı! O ülkeyle dalga geçti
22:40
Yurtta kan donduran görüntüler Küçücük çocuğu tekme tokat dövdü
Yurtta kan donduran görüntüler! Küçücük çocuğu tekme tokat dövdü
22:14
4 bin 967 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi
4 bin 967 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi
21:48
Iğdır’da iki trafik polisinin bir kişiyi darbettiği iddiası
Iğdır’da iki trafik polisinin bir kişiyi darbettiği iddiası
19:49
Kars’ta sağanak ve dolu, sele neden oldu
Kars'ta sağanak ve dolu, sele neden oldu
19:30
Pakistan Başbakanı Şerif: ABD ile İran barışa çok yakın, anlaşma metni hazır
Pakistan Başbakanı Şerif: ABD ile İran barışa çok yakın, anlaşma metni hazır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2026 22:50:55. #7.12#
SON DAKİKA: 18 Yıl Sonra Şehit Eşinin Vefa Yolculuğu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.