Programda aziz vatanın mukaddesatı, milletin birliği ve bütünlüğü uğruna canlarını feda eden tüm şehitler için Allah'tan rahmet dilendi. Okunan mevlidi şerif sonrası protokol üyeleri Şehit Fuat Özer'in ailesine başsağlığı ve sabır diledi. - ADIYAMAN

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Kaynak: İHA

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Son Dakika › Yerel › Şehit Fuat Özer için mevlidi şerif okundu - Son Dakika

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