Şehit Fuat Özer için mevlidi şerif okundu - Son Dakika
Üye Girişi

Şehit Fuat Özer için mevlidi şerif okundu

14.06.2022 21:50
Şehit Fuat Özer için mevlidi şerif okundu

Kuzey Irak'ta düzenlenen Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit düşen Piyade Komando Sözleşmeli Er Fuat Özer, şahadetinin üçüncü gününde mevlidi şerifle anıldı.

Kuzey Irak'ta düzenlenen Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit düşen Piyade Komando Sözleşmeli Er Fuat Özer, şahadetinin üçüncü gününde mevlidi şerifle anıldı.

Gölbaşı ilçesine bağlı Balkar Beldesi Taziye Evi'nde düzenlenen mevlide Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Cumhuriyet Başsavcısı Bozan Çevik, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, Gölbaşı Kaymakamı İhsan Ayrancı, Belediye Başkanı İskender Yıldırım, kurum müdürleri, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. İkindi namazı sonrası başlayan mevlit programında, müftülük görevlileri tarafından Kur'an-ı Kerim okunarak ilahiler seslendirildi.

Programda aziz vatanın mukaddesatı, milletin birliği ve bütünlüğü uğruna canlarını feda eden tüm şehitler için Allah'tan rahmet dilendi. Okunan mevlidi şerif sonrası protokol üyeleri Şehit Fuat Özer'in ailesine başsağlığı ve sabır diledi. - ADIYAMAN

YORUMLAR
500
İran-Irak Savaşı'ndan kalma mayının patlaması sonucu 1 kişi öldü İran-Irak Savaşı'ndan kalma mayının patlaması sonucu 1 kişi öldü Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit olan Ramazan Gök'ün nişanlısı feryat etti: Böyle mi gelecektin? Nikahımıza sayılı günler kalmıştı Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit olan Ramazan Gök'ün nişanlısı feryat etti: Böyle mi gelecektin? Nikahımıza sayılı günler kalmıştı
Kaynak: İHA

Komando, Piyade, Irak, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Şehit Fuat Özer için mevlidi şerif okundu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
21:39 Turistleri taşıyan tur otobüsü devrildi: 1 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi ise yaralandı
21:35 Sri Lanka'da tarımsal üretimi artırmak için 4 gün çalışma, 3 gün izin olacak
21:28 "Turkish Airlines" yerine "Türkiye Hava Yolları" yazma kararıyla ilgili gelen tepkilere AK Parti'den yanıt geldi
21:26 İzmir Gürsel Aksel Stadı'na "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" pankartının TFF tarafından alınmadığı öne sürüldü
21:11 Rusya, enerji gelirlerini katladı! Sattığı petrol, doğal gaz ve kömürden 93 milyar euro kazandı
20:34 Konya'da indirimli şeker almak isteyen vatandaşlar birbirlerini ezdi
20:32 Erden Timur, Mustafa Özgür Kalelioğlu'nun istifası sebebiyle boşalan yönetim kurulu üyeliğine getirildi
20:10 Otomobilin üzerinde cinsel ilişkiye giren çifte ev hapsi cezası verildi
20:08 Polis memuru, cinnet geçirerek eşini ve 18 yaşındaki çocuğunu öldürdükten sonra intihar etti
19:50 "Futbolda başarı isteniyor" diyen Yılmaz Vural'dan olay Fatih Terim yorumu: Başına iş aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2022 21:59:21. #1.11#
SON DAKİKA: Şehit Fuat Özer için mevlidi şerif okundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement