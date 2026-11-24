Kırıkkale Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, Eskişehir'deki askeri helikopter kazasında 5 askerin şehit olduğu haberi üzerine 24 Kasım Öğretmenler Günü konserini yarıda kesti.

Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait AS-532 tipi helikopter, eğitim uçuşu için Eskişehir'den havalandı. Helikopter, Tepebaşı ilçesine bağlı Yörükakçayır Mahallesi yakınlarında kaza kırıma uğradı. Milli Savunma Bakanlığı, helikopterde görevli 5 askerin şehit olduğunu bildirdi. Şehit haberi, Kırıkkale İl Milli Eğitim Müdürlüğünün düzenlediği "Sesimiz öğretmen, ezgimiz memleket" adlı konser sırasında geldi. Konseri sonlandıran Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim, "Şehitlerimiz olduğu için programı yarıda kesmek durumunda kaldık. Milletimizin başı sağ olsun diyorum" dedi.