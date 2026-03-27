Şehit Imış şehadetinin 8\'nci yıl dönümünde dualarla yad edildi

2018'de Suriye'de bölücü terör örgütü mensuplarınca döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Afyonkarahisarlı Piyade Uzman Çavuş İbrahim Imış şehadetinin 8. yıl dönümünde Şuhut ilçesindeki baba ocağında dualarla anıldı.

Şehit İbrahim Imış için mevlid-i şerif programı düzenlendi. Anma programına Afyonkarahisar İkmal ve Garnizon Komutanı Vekili Maliye Binbaşı Ersoy Cansu, Şuhut Kaymakamı İzzet Cem Eser, Şuhut İlçe Emniyet Müdürü Atilla Çınar, Şuhut İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Mehmet Özcan, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı Malul Gazi P. Uzm. Çvş. İsmail Kumartaşlı, Şuhut Belediye Başkan Vekili İbrahim Tekin ile birlikte çok sayıda vatandaş katıldı.

Duygu dolu anların yaşandığı programda, şehit İbrahim Imış için Kur'an-ı Kerim okunarak, dualar edildi. Mevlid yapılan yemek ikramının ardından dona erdi. - AFYONKARAHİSAR