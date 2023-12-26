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Gümüşhaneli şehidin cenazesinde CHP ve İYİ Parti'ye ait çelenkler parçalandı - Son Dakika
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Gümüşhaneli şehidin cenazesinde CHP ve İYİ Parti'ye ait çelenkler parçalandı

Kuzey Irak'ta şehit olan Piyade Uzman Onbaşı İsmail Yazıcı'nın cenazesinde CHP ve İYİ Parti tarafından gönderilen çelenkler kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından parçalandı. Şehidin cenazesi öncesinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından gönderilen çelenk parçalanırken, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener tarafından gönderilen çelenk üzerindeki yazılar koparılarak yere atıldı.

Gümüşhaneli şehidin cenazesinde CHP ve İYİ Parti\'ye ait çelenkler parçalandı
26.12.2023 - 15:04,
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Kuzey Irak'ta yürütülen operasyon sırasında 22 Aralık tarihinde şehit olan Gümüşhaneli Piyade Uzman Onbaşı İsmail Yazıcı'nın cenazesinde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve İYİ Parti tarafından gönderilen çelenkler kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından parçalandı.

Kuzey Irak'ta yürütülen operasyon sırasında 22 Aralık tarihinde sızma girişimi yapan bölücü terör örgütü mensuplarıyla girilen temas neticesinde şehit olan Piyade Uzman Onbaşı İsmail Yazıcı bugün memleketi Gümüşhane'nin Şiran ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin cenazesi öncesinde ise Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel tarafından gönderilen çelenk parçalanırken, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener tarafından gönderilen çelenk üzerindeki yazılar koparılarak yere atıldı. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Gümüşhaneli şehidin cenazesinde CHP ve İYİ Parti'ye ait çelenkler parçalandı - Son Dakika
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