Astsubay Üstçavuş Yunus Çakır şehit oldu, memleketinde son yolculuğuna uğurlandı

(KIRIKKALE) - Ankara'nın Bala ilçesinde otoyolda otomobilin çarpması sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Üstçavuş Yusuf Ergün, memleketi Kırıkkale'de düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Ankara-Niğde Otoyolu'nda görev yaptığı sırada meydana gelen kazada şehit olan 37 yaşındaki Yusuf Ergün'ün naaşı, cenaze töreni için Kırıkkale'deki Nur Camisi ve Külliyesi'ne getirildi.

Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazına şehidin ailesi, yakınları, askeri ve mülki erkan ile çok sayıda vatandaş katıldı. Üç kardeş olduğu öğrenilen şehit Ergün'ün uzman çavuş olan erkek kardeşi de törene kamuflajıyla geldi.

Törene İçişleri Bakan Yardımcısı Ali Çelik, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı, Kırıkkale Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, AK Parti Kırıkkale Milletvekili Mustafa Kaplan, MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, Kırıkkale Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal, İl Jandarma Komutanı Albay Hasan Acar, İl Emniyet Müdürü Mustafa Işık, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Yusuf Ergün'ün naaşı, dualar eşliğinde Kırıkkale Şehitliği'nde toprağa verildi.