Şehit jandarma er Altun mezarı başında anıldı

Batman'da vatani görevini yaptığı sırada şehit olan Jandarma Er Olcay Altun şehadetinin yıl dönümünde Aydın'ın Karacasu ilçesindeki mezarı başında anıldı.

Sason İlçe Jandarma Bölük Komutanlığı emrinde vatani görevini yaptığı sırada, bölücü terör örgütü ile girdiği çatışmada 1 Ağustos 1985 yılında şehit olan Jandarma Er Olcay Altun şehadetinin yıl dönümünde mezarı başında anıldı. Karacasu Kaymakamı Mehmet Gündoğdu ve Karacasu Belediye Başkan Vekili Hüseyin Işıklı ile protokol üyeleri şehidin mezarı başında dualar okudu. Ardından şehidin kabrine karanfiller bırakıldı.

Anma töreni ile ilgili Karacasu Belediyesi'nden yapılan açıklamada "Şehidimiz J. Er Olcay Altun, şehadetinin yıl dönümünde kabri başında anıldı. Sason İlçe Jandarma Bölük Komutanlığı (Sason/Batman) emrinde vatani görevini ifa ettiği sırada, bölücü terör örgütü ile çıkan çatışmada 1 Ağustos 1985 tarihinde şehit olan Jandarma Er Olcay Altun, şehadetinin yıl dönümünde dualarla anıldı. Düzenlenen anma programı, Kaymakamımız Mehmet Gündoğdu, Belediye Başkan Vekilimiz Hüseyin Işıklı, protokol üyeleri ve şehidimizin kıymetli ailesinin katılımlarıyla gerçekleştirildi. Vatan uğruna canını feda eden aziz şehidimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz" ifadeleri yer aldı. - AYDIN