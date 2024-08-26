Ceyhan Belediyesi Şehit Jandarma Er Hakan Güleç Parkı'nı Yeniliyor - Son Dakika
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Yerel

Ceyhan Belediyesi Şehit Jandarma Er Hakan Güleç Parkı'nı Yeniliyor

Ceyhan Belediyesi Şehit Jandarma Er Hakan Güleç Parkı\'nı Yeniliyor

Ceyhan Belediyesi, çarşı merkezinde yer alan Şehit Jandarma Er Hakan Güleç Parkı'ndaki yenileme çalışmalarında sona yaklaşıyor. Parkta modern oturma alanları ve bir kafeterya inşa edilerek, parkın modern ve estetik bir görünüme kavuşması hedefleniyor. Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, parkın yenilenmesiyle ilgili olarak diğer projelerin de devam ettiğini belirtti ve Ceyhan'ı güzelleştirmeye devam ettiklerini söyledi.

26.08.2024 10:07  Güncelleme: 10:08
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Ceyhan Belediyesi, ilçe halkına daha modern ve estetik yaşam alanları sunmak amacıyla başlattığı projeler kapsamında, çarşı merkezinde yer alan Şehit Jandarma Er Hakan Güleç Parkı'ndaki yenileme çalışmalarında sona yaklaştı.

Ceyhan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarla Şehit Jandarma Er Hakan Güleç Parkı'nda çalışmalar devam ediyor. Park içerisindeki ağaçlara zarar verilmeden, modern oturma alanları ve sosyal tesis olarak hizmet verecek bir kafeterya inşa ediliyor. Kısa süre içinde tamamlanması planlanan bu yenileme çalışmaları sonrasında, çarşı merkezinde bakımsız halde olan park, modern ve estetik bir görünüme kavuşacak.

Ceyhan'ı güzelleştirmeye devam ediyoruz

Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, parkın yenilenmesiyle ilgili olarak yaptığı açıklamada, ilçeye kazandırılacak diğer projelere de dikkat çekti. İsmet İnönü Koşu Spor ve Gençlik Parkı projesi ile 29 Ekim Cumhuriyet Meydanı projelerinde de çalışmaların devam ettiğini belirten Aydar, "Ceyhan'ı güzelleştirmeye ve vatandaşlarımıza daha nitelikli yaşam alanları sunmaya devam ediyoruz. İsmet İnönü Koşu Spor ve Gençlik Parkı da kısa sürede tamamlanarak hizmete açacağız. Ceyhanlı hemşerilerimize hayırlı olsun" dedi.

Şehit Jandarma Er Hakan Güleç Parkı'nın yenileme çalışmaları tamamlandığında, Ceyhanlılar için yeni bir buluşma noktası haline gelmesi bekleniyor. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ceyhan Belediyesi Şehit Jandarma Er Hakan Güleç Parkı'nı Yeniliyor - Son Dakika


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