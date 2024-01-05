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Şehit Jandarma Üsteğmen Çağlayan Irmak Kütahya'da anıldı - Son Dakika
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Şehit Jandarma Üsteğmen Çağlayan Irmak Kütahya'da anıldı

Şırnak'ta şehit olan Jandarma Üsteğmen Çağlayan Irmak, isminin yaşatıldığı Kütahya'daki Şehit Çağlayan Irmak İlkokulunda anıldı. Anma programına şehidin ailesi, yetkililer ve öğrenciler katıldı. Programda oratoryo gösterisi ve mektup yazma yarışması düzenlendi.

Şehit Jandarma Üsteğmen Çağlayan Irmak Kütahya\'da anıldı
05.01.2024 - 13:16,
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4 Ocak 1997 tarihinde Şırnak'ta şehit olan Jandarma Üsteğmen Çağlayan Irmak, isminin yaşatıldığı Kütahya'daki Şehit Çağlayan Irmak İlkokulunda anıldı.

Şehit Jandarma Üsteğmen Çağlayan Irmak anısına hazırlanan anma programına şehidin ailesi, Kütahya İl Jandarma Alay Komutanı Albay Murat Kırbaç, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Temel Eğitim Şube Müdürü Mustafa Topuz, İzmir 1991'liler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Nedim Oktar, Evliya Çelebi Devlet Hastanesi Müdür Yardımcısı Ceylan ÖzeL, Okul Müdürü Hüseyin Türkmen, müdür yardımcıları, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program Nizamiye Camii İmam Hatibi Hüseyin Cenkiz'in Kur'an-ı Kerim tilaveti ile devam etti ve tilavet sonrası dua edildi. Anma programı çerçevesinde öğrenciler tarafından oratoryo gösterisi gerçekleştirildi. Program sonunda "Şehit Çağlayana Mektup Yazma Yarışması"nda derece elde eden öğrenciler yazmış oldukları mektupları okuyarak salonda bulunanlara duygu dolu anlar yaşattı.

Yarışmada dereceye giren öğrencilere protokol üyeleri tarafından öğrencilere ödülleri verildi. Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, ödül töreninin ardından yaptığı konuşmada, şehit Çağlayan Irmak ve tüm şehitleri saygı, rahmet ve minnetle yad etti. Ayrıca programın hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA
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