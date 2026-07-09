Şehit Uzman Çavuş Emrah Ceylan Kabri Başında Anıldı

Aydın'ın Karacasu ilçesinde, 2017 yılında Van- Hakkari karayolunda terör örgütü tarafından tuzaklanan el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Emrah Ceylan, şehadetinin yıl dönümünde düzenlenen programla kabri başında dualarla anıldı.

Karacasu Kaymakamlığı koordinesinde gerçekleştirilen anma programına Karacasu Kaymakamı İsmail Battal, Belediye Başkan Yardımcısı Murat Büyükgümüş, ilçe protokolü, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile şehidin ailesi ve yakınları katıldı. Programda Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından şehit Emrah Ceylan için dualar edildi. Katılımcılar, şehidin kabri başında saygı duruşunda bulunarak karanfil bıraktı. Duygusal anların yaşandığı programda, şehit Ceylan rahmet, minnet ve şükranla yad edildi. Şehit ailesine başsağlığı ve sabır dileklerini yineleyen protokol üyeleri, devletin her zaman şehit ailelerinin yanında olduğunu ifade etti. - AYDIN