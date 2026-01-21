Şehit Kamil 106. Yılında Anıldı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından 1920 Yılı'nda Antep Savunması'nda şehit düşen Şehit Kamil'in şehadetinin 106'ncı yıl dönümü anma töreni düzenlendi.

Törende Şehit Kamil'in tabutuna örtülen Türk Bayrağı'nın tarihin ve milletin hafızasına yer edilmesi için Panorama 25 Aralık Müzesi'nde sergilenecek.

Program kapsamında Şehit Kamil'e ait camekan alanın açılış sonrasında Şehit Kamil'in yeğeni Müfide Çelik Baş tarafından bağışlanan Şehit Kamil'in tabutuna sarılan Türk Bayrağı, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin' girişimleriyle Panorama 25 Aralık Müzesi'nde sergilenecek.

Anma programına İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, 25 Aralık Panorama Tarih Kurulu Başkanı Sıtkı Severoğlu, Şehit Kamil'in yeğeni Müfide Çelik Baş katıldı.

Açılış konuşmalarının ardından sergilenecek camekanın perdesi protokol tarafından açıldı. Bayrakla beraber camekanda Şehit Kamil'in nüfus kaydı, şehit edilişinin ulusal ve uluslararası basına yansımaları sergilenecek.

"En çok Antep ve Çanakkale'ye yakışırdı bu ilişki ve beraberlik"

İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, yaptığı konuşmada Şehit Kamil'in şehadetinin 106'ncı yıldönümünde andı ve Şehit Kamil'in tabutuna sarılı Türk Bayrağı'nın teslim alma süreci hakkında bilgiler vererek, "Bu konulardaki hassasiyetine yürekte inandığımız Fatma Şahin'e haber verdik. Birkaç gün içerisinde hemen İstanbul'da tedavi gören teyzemizi ziyarete gitti. Başkanımız da bayrağın emanet olduğunu Şehit Kamil'in hatırasını taşıdığını yerinde tabiri caizse teşhis edince bu süreç başlamış oldu. Tabi Antep gazi bir kent. Çanakkale şehitler kenti bir kent. En çok Antep ve Çanakkale'ye yakışırdı bu ilişki, bu beraberlik. Zaten tarih boyunca şehit gazi ilişkisi açısından hep Gaziantep'le Çanakkale'mizin beraberliği bugün bir kez daha taçlanmış oldu. En çok bu iki güzel tarihi kente bu kardeşlik yakışırdı. Bunu tekrar imzalanmış olduk" dedi.

"Bugün bir bayrak tesliminden öte bir hatıralı yaşanmışlığını tekrar hayata geçiyoruz"

Hatıraları yaşatmanın gelecek nesiller için önemli olduğunu belirten Turan, "Gaziantep ve Fransızlara karşı on dört yaşında büyük bir mücadeleyle adeta sembol haline gelen şehidimizin bu hatırasını yaşatmak hepimizin boynunu borcuydu. Eğer biz bu topraklarımızı arsa değil, vatan kılmak istiyorsak sadece gelecek değil, maziyle beraber geleceği inşa etmek istiyorsak hatıralarımızı yaşatmak, hatıralarımızı yeni nesillere aktarmak durumundayız. Bugün bir bayrak tesliminden öte bir hatıranın yaşanmışlığını tekrar hayata geçiyoruz" ifadelerine yer verdi.

"Şahin Bey'in duruşu, çocuk Şehit Kamil'in nasıl şehit olduğu, Karayılan'ın vazgeçmemesi bizi buraya getirdi"

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin anma programında yaptığı konuşmasında Şehit Kamil'in ailesine düşüncelerinden dolayı teşekkür ederek, "O mübarek bayrağı bize verdiler. Bizimkiler burada bilim kurulumuza baktıkları zamanda o günün dönemine ait bütün dokusu, rengi, kök boyası hepsinin o günün bayrağı olduğu ile ilgili arkadaşlarımızın yaptığı çalışmayı kıymetli valime ilettik. Şehit Kamil'deki vatan sevgisi ana sevgisinin nasıl vücut bulduğunu, ananın 'Söz konusu vatansa, gerisi teferruattır' dediğini; babanın 'İman varsa, imkan vardır' dediğini, bu büyük milletin şahlanışını, iradesini, karakterini, bize gösteren bir gündür. Şahin Bey'in duruşu, çocuk Şehit Kamil'in nasıl şehit olduğu, Karayılan'ın vazgeçmemesi bizi buraya getirdi" açıklamasında bulundu.

"En çok çocuk şehit olan yer burası"

Panorama 25 Aralık Müzesi'nin kuruluş süreci hakkında bilgi veren ve merkezin geçmişi yansıtarak nasıl başarılar elde edildiğini aktaran Şahin, "Çocuklarımıza tarih bilincini nasıl oluşturacağız. En çok 6 bin 317 şehit olan yerde kadın gazi ve kadın şehit var. En çok çocuk şehidi olan yer burası. O yüzden Gazi Mustafa Kemal Atatürk buranın gözlerinden özel öpüyor. Buradaki güney cephesi çökseydi Türkiye çökecekti. Anadolu çökecekti diyor. O yüzden Gazi'nin çocukları bunu başardı. Yokluğa direndi, dünyanın bugün en büyük astronomi merkezi oldu" dedi.

"Müzenin yapılması bile kahramanlık hikayelerimiz gibi aslında ayrı bir hikayedir"

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Şehit Kamil'i rahmete anarak ve müzeye verilen emeklerden dolayı teşekkür ederek, "Bu müzenin yapılması bile kahramanlık hikayelerimiz gibi aslında ayrı bir hikayedir. Müzemizin bulunduğu konum, kapılarının baktığı yön, içerisindeki kıyafetlerin her birisi resimlerin içerisindeki her bir detay aslında birçok şeyi anlatıyor. ve biz bunu anlatmaya çalışıyoruz. Aynen bugün bayrağı oraya asıyor olmak gibi hiçbir şeyi sadece koyduk, yaptık, yerleştirdik demek için yapmıyoruz. ve bizim müzemiz durmuyor. Sürekli gelişiyor. Geçen sene bir bölüm ekledik. Bu sene bayrağımızı ekliyoruz ve eklediğimiz her şey üzerinde saatlerce konuşulabilecek bir değerdir" açıklamalarında bulundu.

Şehit Kamil'in Yeğeni Müfide Çelik Baş, Şehit Kamil'i rahmetle anarak yaptığı konuşmada bayrağı annesinin ninesinden aldığını belirterek, "Benim dayım olur Şehit Kamil. Annem sandığında saklamış. Bugün ise Fatma Şahin'e teslim ettim. İlgilendiğiniz için de teşekkür ederim. Çok gururlandım" şeklinde konuştu.

25 Aralık Panorama Tarih Kurulu Başkanı Sıtkı Severoğlu programda yaptığı konuşmada ayrıntılı çalışmalarla bayrağın teslim alındığına dair bilgiler vererek, "Büyük bir şerefle bu bayrağı müzemizin bir parçası haline getirdik. Bütün aileye ve bu konuda bize destek sağlayanlara teşekkür ederim" diye konuştu.

Anma programı kapsamında protokol "Milli Mücadele'nin Güney Cephesi'nde Kahraman Çocuklar ve Şehit Kamil" söyleşisine katıldı. Prof. Dr. Cengiz Savkılı'nın söyleşisi, Bekir Sıtkı Severoğlu'nun moderatörlüğünde yürütüldü. - GAZİANTEP