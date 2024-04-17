Şehitkamil Belediyesi 23 Nisan'da Çocuklara Özel Etkinlikler Düzenliyor - Son Dakika
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Şehitkamil Belediyesi 23 Nisan'da Çocuklara Özel Etkinlikler Düzenliyor

Şehitkamil Belediyesi 23 Nisan\'da Çocuklara Özel Etkinlikler Düzenliyor

Şehitkamil Belediye Başkanı Avukat Umut Yılmaz, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuklara hitap edecek sportif etkinlikler düzenleneceğini duyurdu. Etkinlikler, M. Hayri Özkeçeci Spor Kompleksi'nde başlayacak ve Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği ile devam edecek. Ayrıca 3x3 Basketbol Turnuvası, Mini Futbol Şenliği, Mangala Turnuvası ve Gençlik Kampı gibi etkinlikler de gerçekleştirilecek.

17.04.2024 14:55  Güncelleme: 14:59
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Şehitkamil Belediye Başkanı Avukat Umut Yılmaz, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla her yaştan çocuğa hitap edecek ve bayramın doyasıya yaşanabileceği sportif etkinlikler yapılacağını duyurdu.

Etkinliklerin bugün itibariyle M. Hayri Özkeçeci Spor Kompleksi'nde düzenlenen Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği ile başladığını belirten Şehitkamil Belediye Başkanı Avukat Umut Yılmaz, 19 Nisan 2024 Cuma günü saat 11.00'da Merveşehir Stadyumu'nda düzenlenecek Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği ile devam edeceği bilgisini paylaştı.

20 Nisan 2024 Cumartesi günü saat 11.00'da İbrahimli Spor Merkezi'nde 3x3 Basketbol Turnuvası düzenleneceğini bilgisini veren Başkan Avukat Umut Yılmaz, aynı gün saat 11.45'te de M. Hayri Özkeçeci Spor Kompleksi'nde Mini Futbol Şenliği'nin organize edileceğini söyledi.

21 Nisan 2024 Pazar günü saat 10.45'te Atatürk Kültür ve Spor Merkezi'nde Mangala Turnuvası düzenleyeceklerini kaydeden Başkan Yılmaz, 22 Nisan 2024 Pazartesi günü saat 11.00'da Gençlik Kampı'nda etkinlik yapılacağını bildirdi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Şehitkamil Belediyesi 23 Nisan'da Çocuklara Özel Etkinlikler Düzenliyor - Son Dakika


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