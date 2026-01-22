Şehit Kamil 106. Yılında Anıldı

Antep Savunması'nın sembol isimlerinden, vatan uğruna canını feda eden Şehit Mehmet Kamil, şehadetinin 106. yılında mezarı başında düzenlenen anlamlı bir törenle dualarla anıldı.

Tarihe adını cesareti ve fedakarlığıyla yazdıran Şehit Kamil için gerçekleştirilen anma programı, duygu dolu anlara sahne oldu. Şehitkamil ilçesine adını veren ve Antep Savunması'nın fitilini ateşleyen kahramanlardan biri olan Şehit Kamil'in Asri Mezarlık'ta bulunan kabri başında düzenlenen törene Şehitkamil Belediye Başkan Vekili Hakan Aslansoy, Belediye Başkan Yardımcısı Hülya Kılıç ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende ilk olarak Kur'an-ı Kerim tilaveti yapılırken ardından Şehit Kamil ve tüm şehitler için dualar edildi. Katılımcılar, Şehit Kamil'in mezarına karanfiller bırakarak aziz hatırası önünde saygıyla eğildi.

Program, yapılan duaların ardından sona ererken, Şehit Kamil'in aziz hatırası bir kez daha saygı, rahmet ve minnetle yad edildi. Antep Savunması'nın simge isimlerinden Şehit Kamil, aradan geçen 106 yıla rağmen milletin gönlündeki müstesna yerini korumaya devam ediyor. - GAZİANTEP