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Şehit kardeşine küfür eden İYİ Parti milletvekiline bir tepki de Diyarbakır'dan - Son Dakika

Şehit kardeşine küfür eden İYİ Parti milletvekiline bir tepki de Diyarbakır'dan

06.11.2021 11:35
Şehit kardeşine küfür eden İYİ Parti milletvekiline bir tepki de Diyarbakır'dan

Anadolu Ölümsüz Kahramanlar Konfederasyonu Genel Başkanı Ahmet Büyükburç, İYİ Parti milletvekili Lütfü Türkkan'ın Bingöl'de şehit yakınına küfretmesinin kabul edilemez olduğunu belirterek, bu küfrün o şehit yakınına değil, aziz Türk milletine yapıldığını söyledi.

Anadolu Ölümsüz Kahramanlar Konfederasyonu Genel Başkanı Ahmet Büyükburç, İYİ Parti milletvekili Lütfü Türkkan'ın Bingöl'de şehit yakınına küfretmesinin kabul edilemez olduğunu belirterek, bu küfrün o şehit yakınına değil, aziz Türk milletine yapıldığını söyledi.

İYİ Genel Başkanı Meral Akşener'in parti yöneticileri ve milletvekilleriyle Bingöl'e bazı ziyaretler gerçekleştirdiği programında, bir milletvekilinin şehit yakınına küfür etmesine tepki gösteren Anadolu Ölümsüz Kahramanlar Konfederasyonu Genel Başkanı Ahmet Büyükburç, bu durumun kabul edilemez olduğunu dile getirdi.

"Bu durum asla kabul edilemez, kuru bir özürle de geçiştirilemez"

Ahmet Büyükburç, "Akşener'in esnaf ziyareti sırasında bir şehit yakını, İYİ Parti'nin HDP ile yakın ilişki kurduğunu belirterek haklı tepkisini dile getirmiştir. Tepkisini dile getiren şehit ağabeyini, polis ekiplerinin bölgeden uzaklaştırmaya çalıştığı sırada tepkisini devam ettiren şehit ağabeyinin yanına gelen İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, acılı ağabeye küfretmiştir. Bir şehit ağabeyine edilen bu küfür sadece mübarek şehidimize değil, aziz Türk milletine de edilmiştir. Çünkü şehidimiz Türk milleti için şehit olmuştur ve bu durum asla kabul edilemez, kuru bir özürle de geçiştirilemez" ifadelerini kullandı.

"İstifa etmesini talep ediyoruz"

Yapılan hareketin kabul edilemez olduğunu belirten Büyükburç, sözlerine şöyle devam etti: "Bizler Anadolu Ölümsüz Kahramanalar Şehit ve Gazi Aileleri Konfederasyonu olarak, Lütfü Türkkan denilen kişinin önce şehit ağabeyinden ve şehit ailelerinden ve sonra da Türk milletinden özür dileyerek milletvekilliğinden ve partisinden istifa etmesini talep ediyoruz. Türk milletinin öz evladı olan şehitlere ve şehit ailelerine küfür eden bir kimse değil milletvekili bu toprakların şerefli bir ferdi olamaz. Buradan Lütfü Türkkan'a soruyoruz, Ey Lütfü Türkkan; senin adamlığın, erkekliğin mazlum bir şehit ağabeyinin haklı tepkisine, bacısına küfür ederek göstermek mi? Sen adamlığını, erkekliğini onlarca insanın hayatını kaybetmesinden sorumlu, HDP'li terörist Selahattin Demirtaş ile kahvaltı planları yapan ablanız Meral Akşener'in karşısında göster. Heval Meral Akşener, bölücü terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'ye, 'Kürt siyasi hareketinin temsilcisi' derken sen hangi adamlığı, hangi erkekliği, hangi cesareti gösterdin? Sen adamlığını, erkekliğini Siirt'te 'Burası Kürdistan' diyen satılmış haine ve ona sessiz kalan Genel Başkanınız Heval Meral'e gösterebildin mi? Sizin erkekliğiniz, gücünüz şehit ailesine mi yetmektedir? Senin Heval Meral'e diyeceğin, söyleyeceğin tek bir cümlen dahi yok mu? Siyasetin yüz karası Lütfü Türkkan, şehit ağabeyine ettiğin küfrü, senin ifadenle 'bin misli' olarak sana iade ediyoruz. Şehitlerimiz, bizim onurumuzdur, şerefimizdir. Şerefsizlerin, siyaset fırıldaklarının anlaması mümkün değildir. Anadolu Ölümsüz Kahramanalar Şehit ve Gazi Aileleri Konfederasyonu olarak, İYİ Partili Lütfü Türkkan'ı bir kez daha şiddetle kınıyoruz" dedi. - DİYARBAKIR

Şehit kardeşine küfür eden İYİ Parti milletvekiline bir tepki de Diyarbakır'dan

Lütfü Türkkan, Milletvekili, Bingöl, Şehit, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Şehit kardeşine küfür eden İYİ Parti milletvekiline bir tepki de Diyarbakır'dan - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şehit kardeşine küfür eden İYİ Parti milletvekiline bir tepki de Diyarbakır'dan - Son Dakika
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