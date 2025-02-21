Şehit Kızı Melek Naz Ayna\'nın Doğum Günü Etkinliği

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Muğla Büyükşehir Belediyesi, Şehit Yakınları ve Gaziler Şube Müdürlüğü tarafından Ortaca'daki özel bir kolejde eğitim gören şehit Jandarma Astsubay Mustafa Ayna'ın kızı Melek Naz Ayna için doğum günü etkinliği düzenlendi.

2. Bölge Başkanı Durmuş Ali Öztürk ve Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Havva Atabey'in de katıldığı şehit kızı Melek Naz Ayna'nın doğum günü etkinliğinde, sınıf arkadaşları ve etkinliğe katılanlar duygu dolu anlar yaşadı. - MUĞLA