Bünyanlı Şehit Muzaffer Can Ersoy\'un kızı Belediye Başkanı\'na kalem hediye etti

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Bünyanlı Şehit Muzaffer Can Ersoy'un kızı Zeynep Ersoy, Belediye Başkanı Selahattin Metin'e kalem hediye ettik.

Şehit Muzaffer Can Ersoy'un kızı Zeynep Ersoy, Başkan Selahattin Metin'e "Yapacağınız güzel projelere imza atmanız dileğiyle" ifadelerini kullanarak kalem hediye etti. Başkan Metin de; "Vatanımızın umut ışığı olan değerli evlatlarımıza güzel bir gelecek oluşturmak, yaşanabilir bir Bünyan bırakmak ve sevgilerine layık olmak için var gücümüzle çalışacağız. Kahraman şehidimizin bize emaneti olan değerli evladımıza anlamlı hediyesi için teşekkür ediyorum" dedi. - KAYSERİ