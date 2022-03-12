Şehit Mahmut Kavak dualarla yad edildi - Son Dakika
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Şehit Mahmut Kavak dualarla yad edildi

12.03.2022 07:29
Şehit Mahmut Kavak dualarla yad edildi

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde Şehit Piyade Uzman Çavuş Mahmut Kavak'ın babası İsmail Kavak şahadetinin yıl dönümünde dualarla yad edildi.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde Şehit Piyade Uzman Çavuş Mahmut Kavak'ın babası İsmail Kavak şahadetinin yıl dönümünde dualarla yad edildi.

Dinar Kaymakamı Selami Kapankaya ve beraberindeki heyet şehit Kavak'ın şehadet yıldönümünde baba İsmail Kavak'ı ziyaret etti. Ziyarette Kur'an-ı Kerim ve dualar okundu. Ziyarette baba Kavak ile sohbet eden Kaymakam Kapankaya, ailenin istek ve sorunlarını dinledi ve başta Şehit İsmail Kavak olmak üzere vatan uğruna canlarını feda eden tüm şehitlere Allahtan rahmet, ailelerine sabır, gazilere şifalar diledi.

Ziyarete Kaymakam Kapankaya'nın yanı sıra İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Necip Kacar, Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Dinar Temsilcisi Hasan Ceylan, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü İrfan Yüksel, vaiz Nafiz Bayrakçı'da katıldı. - AFYONKARAHİSAR

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Şehit Mahmut Kavak dualarla yad edildi - Son Dakika


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