Şehit Mehmet Savunmaz, şehadetinin 34. yılında anıldı

03.02.2026 16:35  Güncelleme: 16:37
Şırnak'ta operasyon dönüşü çığ düşmesi sonucu 1 Şubat 1992 tarihinde şehit olan Mehmet Savunmaz, şehadetinin 34'üncü yılında düzenlenen programla Manisa'da anıldı.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Manisa Şubesinin organizasyonunda Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehit Yakınları ve Gaziler Şube Müdürlüğü'nün destekleriyle Şehit Mehmet Savunmaz, şehadetinin 34'üncü yılında Bülent Koşmaz Parkı'nda düzenlenen fotoğraf sergisi ve anma programıyla anıldı. Sergide Şehit Mehmet Savunmaz'a ait fotoğraflar ve Türk bayrakları yer aldı.

Anma programına Manisa Valisi Vahdettin Özkan, Yunusemre Kaymakamı Celalettin Cantürk, Şehzadeler Kaymakamı Fatih Genel, Manisa İl Sağlık Müdürü Mehmet Fatih Zeren, Manisa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kuduret Gültaş, Manisa Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Daire Başkanı Ziya Çiçek, Şehit Yakınları ve Gaziler Şube Müdürü Selçuk Yıldız, Yunusemre İlçe Müftüsü Ali Efe, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Manisa Şube Başkanı Gazi Yusuf Kıyışkan, AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı İlkcan Durmaz, CHP Yunusemre İlçe Başkanı Yalçın Arcak, protokol üyeleri, şehidin ailesi, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Vali Özkan ve beraberindekiler sergide yer alan fotoğrafları inceleyerek Şehit Mehmet Savunmaz'ın kardeşi Kazım Savunmaz'dan bilgiler aldı.

Programda konuşan Manisa Valisi Vahdettin Özkan, şehitlerin milletin birlik ve beraberliğinin manevi teminatı olduğunu vurgulayarak, "Şehitlerimiz memleketin birliği ve bütünlüğünün manevi harcıdır. Devletimizin tüm kurumlarıyla şehitlerimizin emanetlerinin yanında olmaya devam edeceğiz. Gazilerimizin ve şehit yakınlarımızın her zaman yanındayız" dedi.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Manisa Şube Başkanı Gazi Yusuf Kıyışkan ise yaptığı konuşmada, Şehit Mehmet Savunmaz'ı rahmet ve minnetle andıklarını belirterek, düzenlenen fotoğraf sergisinin taşıdığı anlam ve bayrağın millet için taşıdığı kutsal değere dikkat çekti. Kıyışkan, bayrağın tüm milletin ortak değeri olduğunu vurgulayarak, "Bayrak düşmez. Şehit unutulmaz. Bu millet bölünmez, diz çökmez" ifadelerini kullandı.

Anma programı, duaların edilmesi ve anı defterinin imzalanmasının ardından sona erdi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Operasyon, Şırnak, Manisa, Yerel, Son Dakika

