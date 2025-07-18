Şehit Muhammed Yılmaz\'ın adı parkta yaşatılacak

Kütahya Belediyesi, şehitlerin aziz hatıralarını yaşatmak amacıyla yürüttüğü çalışmalara bir yenisini daha ekledi. Daha önce adı verilen ancak tabelası eksik olan Şehit Uzman Onbaşı Muhammed Yılmaz Parkı'na, şehidimizin adını taşıyan tabela düzenlenen törenle yerleştirildi.

Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci'nin ve şehidin kıymetli ailesinin katılımıyla gerçekleştirilen törende, park tabelası özenle yerleştirildi. Başkan Kahveci törende yaptığı konuşmada, şehitlerin isimlerini yaşatmanın hem bir sorumluluk hem de vefa borcu olduğunu vurguladı.

"Kahramanlarımızın hatırası parklarda yaşayacak"

Kahveci, "Bu toprakları bizlere vatan kılan aziz şehitlerimizin adlarını yaşatmak, bizim için hem bir sorumluluk hem de bir vefa borcudur. Daha önce isimleri verilmiş ancak tabelaları eksik olan parklarımızda, şehit ailelerimizin taleplerine kulak vererek bu eksikliği giderdik. Her bir park, kahramanlarımızın hatırasını yaşatacaktır. Aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyor, kıymetli ailelerine sabır ve şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Kütahya Belediyesi, 2025 yılı içerisinde şehitlerin isimlerini taşıyan parkların tabelalarını tamamlayarak şehrin farklı noktalarında bu isimleri yaşatmayı sürdürüyor. - KÜTAHYA