Adana'nın Kozan ilçesinde Şehit Murat Özkozanoğlu, şahadetinin 14'üncü yılında dualarla anıldı.

5 Temmuz 2011 tarihinde Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bölücü terör örgütü tarafından düzenlenen hain saldırıda şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Murat Özkozanoğlu, şahadetinin 14'üncü yılında memleketi Adana'nın Kozan ilçesinde ailesinin evinde dualarla anıldı. Şehidin Kozan'da yaşayan babası Hasan ve annesi Arseven Özkozanoğlu, oğullarının anma gününde duygu dolu anlar yaşadı. Şehidi anma programına Kozan Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü, Kozan Belediye Başkan Yardımcısı Özgür Çoban ile birlikte ilçe protokolü, şehit aileleri ve yakınları katıldı. Programda Kur'an-ı Kerim okunup dua edildi. Geçtiğimiz günlerde Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan 12 Mehmetçik de unutulmadı. - ADANA