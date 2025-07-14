Şehit Oğlundan Terörsüz Türkiye Vurgusu

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği Başkanı olan şehit oğlu Sami Keskin, terörsüz bir Türkiye hayaline kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Duygu dolu bir açıklama yayımlayan Keskin, "Terörsüz bir Türkiye hayaliyle binlerce şehit verdik. Bugün bu hayalimize kavuşmanın tarifsiz mutluluğunu yaşıyoruz. Bu büyük başarı; devletimizin sarsılmaz iradesi, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliği ve bilge lider Devlet Bahçeli'nin kararlı duruşuyla mümkün olmuştur" dedi.

Açıklamasında, şehit evladı olduğunu da vurgulayan Sami Keskin, "Ben Kahraman Şehit Azizhan Keskin'in oğluyum. Babam, terörsüz bir Türkiye hayaliyle senelerce çatıştı ve bu uğurda canını feda etti. Babasız büyüdüm. Babamın yüzünü hiç hatırlamıyorum. Babasız büyümenin ne demek olduğunu beni gibi olanlar çok iyi bilir. Hiçbir çocuk babasız büyümesin istiyorum. Babamı çok seviyorum ama vatanımı babamdan daha çok seviyorum. Terörsüz bir Türkiye; şehitlerimize ve geleceğimiz olan çocuklarımıza armağan olsun" ifadelerini kullandı. - HAKKARİ