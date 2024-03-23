İzmit Belediyesi, Şehit Öğretmenin Adını Yaşatacak Cumhuriyet Yaşam Merkezi'ni Açtı - Son Dakika
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İzmit Belediyesi, Şehit Öğretmenin Adını Yaşatacak Cumhuriyet Yaşam Merkezi'ni Açtı

İzmit Belediyesi, Şehit Öğretmenin Adını Yaşatacak Cumhuriyet Yaşam Merkezi\'ni Açtı

İzmit Belediyesi, 2017 yılında PKK'lı teröristlerin hain saldırısı sonucu şehit düşen Şenay Aybüke Yalçın'ın adını yaşatacak Cumhuriyet Yaşam Merkezi'ni açtı. Merkezde çocuklar için oyun odası, öğrenciler için etüt odası, ücretsiz diyetisyen ve psikolog hizmeti bulunacak.

23.03.2024 12:44  Güncelleme: 12:48
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İzmit Belediyesi, 2017 yılında PKK'lı teröristlerin hain saldırısı sonucu 22 yaşında şehit düşen Şenay Aybüke Yalçın'ın adını yaşatacak Cumhuriyet Yaşam Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi.

İzmit Belediyesi, kente değer katacak ve birçok fonksiyona ev sahipliği yapacak Cumhuriyet Yaşam Merkezi'ni açtı. Cumhuriyet Yaşam Merkezi, Batman'ın Kozluk ilçesinde 2017 yılında PKK'lı teröristlerce şehit edilen öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın adını yaşatacak. Veliahmet Mahallesi Alemdar Caddesi Cumhuriyet Parkı yanında yer alan merkezin açılışı yoğun katılımla gerçekleştirildi. İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösterecek olan Cumhuriyet Yaşam Merkezi'nde ebeveynlerin çocuklarını günde 2 saat güvenle bırakabilecekleri oyun odası yer alıyor. Aileler çocuklarını alanında uzman personeller eşliğinde oyun odasına güvenle emanet edebilecek. Merkezde, ortaokul ve lise öğrencilerinin ders çalışabilecekleri etüt odası bulunuyor. Ücretsiz internet hizmetinin sağlanacağı etüt odası 15 kişi kapasiteli. Evde interneti olmayan veya sessiz bir ortamda ders çalışmak isteyen öğrenciler ücretsiz şekilde bu alanı kullanabilecek. Cumhuriyet Yaşam Merkezi'nde ücretsiz diyetisyen ve psikolog hizmeti de verilecek. Hastalıklarda beslenme, kilo alma, kilo verme, çocuk beslenmesi, sporcu beslenmesi, adölesan(ergen) beslenmesi ve kilo yönetimi alanlarında hizmet verilecek.

"Aybüke öğretmenin adı ve hatırası burada yaşasın istedik"

Göreve geldikleri andan itibaren insan hayatına dokunan işler yaptıklarını söyleyen Başkan Hürriyet, "Zorlu ekonomik koşullarda bir nebze de olsun katkı sunabiliyorsak, çocukların ve kadınların yaşam standartlarını arttırabiliyorsak ve bu hizmetleri ücretsiz sunabiliyorsak ne mutlu bize. Çok güzel yaşam alanını halkımızın hizmetine sunmuş bulunuyoruz. Bu yaşam merkezimizi şehit öğretmen Aybüke Yalçın anısına açıyoruz. Aybüke öğretmenin adı ve hatırası burada yaşasın istedik. Sevgili öğretmenimizin mekanı cennet olsun. Bu yaşam alanımız tüm kentimize hayırlı uğurlu olsun. Göreve geldiğimizden bu yana şikayet etmeden halkımız için çalışmaya devam ediyoruz. Biz halkımızı seviyoruz. Bu tesisten yararlanacak herkese hayırlı olsun" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İzmit Belediyesi, Şehit Öğretmenin Adını Yaşatacak Cumhuriyet Yaşam Merkezi'ni Açtı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmit Belediyesi, Şehit Öğretmenin Adını Yaşatacak Cumhuriyet Yaşam Merkezi'ni Açtı - Son Dakika
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