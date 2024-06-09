Yerel

Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Kozluk'ta anıldı

BATMAN - Batman'ın Kozluk ilçesinde PKK'lı teröristlerin hain saldırısı sonucu şehit edilen müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın, vefatının 7. yılında anıldı.

İlk görev yeri olan Kozluk ilçesinde 9 Haziran 2017 tarihinde karneleri dağıttıktan sonra memleketine gitmek üzereyken dönemin AK Partili Belediye Başkanı Mehmet Veysi Işık'ın aracına teröristlerce açılan ateş sonucunda şehit olan 22 yaşındaki öğretmen Şenay Aybüke Yalçın için katledildiği yerde anma programı düzenlendi. Kozluk Kaymakamı Ekrem Güngör, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Aytaç Karaoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran, kurum amirleri, öğretmen ve vatandaşların katıldığı anma töreninde Yalçın'ın şehit düştüğü Tepecik Mahallesi'nde isminin verildiği caddeye güller bırakıldı.

Şehitlerin isimlerinin Cudi'de, Gabar'da ve resmi kurumlarda ilelebet yaşatılacağını ifade eden Kaymakam Güngör, "Milletimiz biliyor ki bu vatan kolay kazanılmadı. Bu vatan öğrencilerine bir harf öğretmek için canlarını feda etmiş Aybüke ve Necmettin öğretmenin vatanıdır. Başın sağ olsun dediğimizde 'vatan sağ olsun' diyen şehit babasınındır bu vatan. Buradan asker, polis, öğretmen ve sivil tüm aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Buradan şehitlerimize söz veriyoruz, kadın, erkek, yaşlı, çocuk, polis, asker, öğretmen demeden haince saldıran ve vatanımıza göz diken teröristlerle mücadelemiz kanımızın son damlasına kadar devam edecek" dedi.

Anma programı sonrası şehit öğretmenin görev yaptığı Şehit Şenay Aybüke Yalçın Fen Lisesini ziyaret eden Kaymakam Güngör ve beraberindekiler, Aybüke öğretmenin aldığı enstrümanların bulunduğu sınıfı gezdi.