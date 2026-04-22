Şehit öğretmen ve öğrenciler için Selendi'de duygu dolu hayır - Son Dakika
Şehit öğretmen ve öğrenciler için Selendi'de duygu dolu hayır

22.04.2026 20:46
Manisa'nın Selendi ilçesinde, Kahramanmaraş'ta şehit olan öğretmen Ayla Kara ile hayatını kaybeden öğrenciler için düzenlenen hayır programı, duygu dolu anlara sahne oldu.

Selendi'de 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinlikte vatandaşlara pilav ve ayran ikramında bulunuldu. Yoğun katılımın olduğu programda, şehit öğretmen Ayla Kara ve hayatını kaybeden öğrenciler için mevlid-i şerif okunarak dualar edildi.

Şehitlerin hatırası yaşatıldı

Duygusal anların yaşandığı programda katılımcılar, şehit öğretmen ve öğrencileri rahmet ve minnetle andı. Birlik ve beraberlik mesajlarının verildiği etkinlikte, şehitlerin aziz hatırasının yaşatılmaya devam edileceği vurgulandı.

Program sonunda yapılan dualarla şehitlerin ruhlarına ithafen niyazda bulunulurken, katılımcılar hep bir ağızdan "Ruhları şad olsun" temennisinde bulundu. - MANİSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kahramanmaraş, Selendi, Manisa, Yerel, Son Dakika

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2026 20:46:50.
